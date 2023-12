Skandal vor Kindern: Coach verprügelt Trainer des Gegners hemmungslos

Pavel Platonov lässt von seinem Widersacher nicht ab. Die Kinder stehen hilflos daneben! © Screenshot/X/HockeyNewsHub

Eishockey ist ein russischer Nationalsport und dafür bekannt, dass es dort sehr ruppig zugeht und häufiger Fäuste fliegen. Aber wenn den kleinen Steppkes das Spiel auf dem Eis beigebracht wird, sollte der Faustkampf eigentlich nicht Teil der Ausbildung sein.

Das hat Pavel Platonov, Trainer der siebenjährigen Kinder von Krylya Sovetov, wohl vergessen. Beim Spiel gegen Krasnaya Mashina Junior in Moskau am Samstag verlor der Coach in der Mitte des zweiten Drittels die Kontrolle, ging umgeben von vielen Kindern auf den gegnerischen Trainer zu und schlug ihn zusammen.

Während die kleinen Eishockeyspieler völlig geschockt danebenstanden, konnten nur herbeieilende Eltern die beiden Streithähne auseinanderziehen. Diese gingen dann von dannen, als wäre gerade gar nichts passiert.

Die kuriose Szene wurde auf X (ehemals Twitter) geteilt.