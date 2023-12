Weihnachts-Wahnsinn in der NHL: Zwei "Tor des Jahrzehnts" in einer Stunde

Chicago - Die Eishockey-Fans in den USA stehen kopf! Dem 18-jährigen Ausnahmetalent Connor Bedard ist für die Chicago Blackhawks zu Heiligabend etwas gelungen, was NHL-Fans nur etwa zweimal pro Jahrzehnt sehen: Ein sogenanntes "Michigan"-Tor.

Weihnachts-Wahnsinn in der NHL: Da dreht selbst der Grinch frei! (Archivbild) © Patrick Smith/Getty Images via AFP

Für die nicht eingefleischten Eishockey-Fans muss erklärt werden, was ein "Michigan"-Tor ist: Wir schreiben das Jahr 1996. Ein gewisser Mike Legg (48), ein Spieler der University of Michigan, legte den Grundstein für das wahrscheinlich schwierigste, aber auch spektakulärste Tor in der Eishockey-Welt, weshalb ein Treffer in diesem Stil schlicht "Michigan"-Tor genannt wird.



Bei diesem Kunststück wird der Eishockey-Puck hinter dem gegnerischen Tor auf den Schläger gehoben, um ihn über die Schulter des Torwarts in das Viereck zu legen.

Dies geschieht mit einer sehr hohen Geschwindigkeit und hat automatisch des Prädikat "Tor des Jahrzehnts".

Connor Bedard gelang exakt dieses Kunststück am Sonntag beim Spiel seiner Chicago Blackhawks gegen die St. Louis Blues in vorzüglicher Manier und ging auf X (ehemals Twitter) viral.