"Großes Glück im Unglück": Verletzter Bob-Anschieber meldet sich aus der Klinik!

Schweiz - Er hat riesiges Glück, überhaupt noch am Leben zu sein: Der Schweizer Bob-Anschieber Sandro Michel (27) wurde bei einem Sturz im Altenberger Eiskanal aus dem Vierer geschleudert und bewusstlos vom Schlitten überrollt. Über zwei Wochen nach dem Unglück meldet er sich selbst erstmals zu Wort.

Ein Bob überrollte Sandro Michel (27) im Eiskanal von Altenberg - seither kämpft er um den Weg zurück in ein normales Leben. © Robert Michael/dpa

"Zwei Wochen und vier Operationen später", betitelte Michel die Bilderserie, die er am Donnerstagabend auf Instagram veröffentlichte.

"Die letzten zwei Wochen waren nicht einfach für mich", schrieb der 27-Jährige. "Nach einem schweren Unfall im Eiskanal von Altenberg, lag ich eineinhalb Wochen auf der Intensivstation in Dresden. Zurzeit bin ich wieder in der Schweiz im Spital."

Denn als Michel von dem Bob, in dem noch seine drei Teamkollegen saßen und der deshalb über eine halbe Tonne wog, überrollt wurde, zog er sich schwerste Verletzungen im Oberschenkel- und Hüftbereich sowie am Brustkorb zu, schwebte zunächst in Lebensgefahr.

"Bis heute waren 4 Operation nötig, um mein Überleben zu sichern und mich wieder einigermaßen zusammenzuflicken", schilderte er seine Leidenszeit. "Ich denke, ich hatte großes Glück im Unglück und kann/muss glücklich sein, heute diesen Post schreiben zu dürfen."

Dazu teilte der Schweizer Bilder von sich im Krankenhaus, unter anderem lächelnd und mit hochgereckten Daumen - aufgeben ist für den Wintersportler nicht drin.