Vision oder Quatsch? Klingenthal und Oberwiesenthal wollen Ski-WM!

Ministerpräsident Michael Kretschmer (48, CDU) ist sportaffin. Hier schaut er beim Drittliga-Derby Aue gegen Dresden zu. Er unterstützt aber auch die Wintersportler. © picture point/Sven Sonntag

"Wenn man keine Ziele hat, dann wird auch nix", sagte Kretschmer der Freien Presse bei einem Vor-Ort-Termin in Klingenthal. "Ich finde es richtig, wenn man sich solche Ziele steckt." Seine Unterstützung der beiden nordischen Wintersport-Hochburgen in Sachsen gibt er.

Seit einem Jahr denkt Ziron über solch eine Bewerbung mit seinen Mitstreitern aus dem Erzgebirge nach. Am Rande des Hockey Outdoor Triples in der Vogtland Arena war das erste Mal von dieser Idee zu hören, jetzt machte der 51-Jährige seine Vision öffentlich.

In Klingenthal sollen 2033 die Skisprung-Wettbewerbe und die in der Nordischen Kombination stattfinden, in Oberwiesenthal sollen die Langlauf-Wettkämpfe über die Bühne gehen.

Während am Fichtelberg in der Ski-Arena gar nicht mal so viel gemacht werden müsste, hat Klingenthal noch ein Problem: Es fehlt eine 90-Meter-Schanze.

Aber Ziron wäre nicht Ziron, hätte er nicht längst einen Plan in der Tasche bzw. auf seinem Smartphone. Er zeigte Kretschmer eine Skizze, wie die Schanze aussehen könnte.