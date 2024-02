Schlimmer Unfall in Altenberg: So geht es dem schwer verletzten Bob-Anschieber!

Der Viererbob des Schweizer Piloten Michael Vogt (26) kippte in Altenberg um und überrollte Anschieber Sandro Michel (27). © Imago / Eibner

Nach dem schlimmen Unglück im Eiskanal von Altenberg, bei dem Michel nach einem Sturz mit dem Viererbob des Schweizer Piloten Michael Vogt (26) vom mehrere Hundert Kilo schweren Schlitten überrollt worden war, teilte der Schweizer Verband Swiss Sliding am Freitag neue Informationen über den Gesundheitszustand seines Athleten mit der Öffentlichkeit.

Michel sei am Donnerstag ein zweites Mal im Hüftbereich operiert worden, wo er gravierend verletzt worden war, hieß es laut der Schweizer Zeitung Blick in der Mitteilung von Swiss Sliding, auch die Verletzung des Brustkorbs sei schwerwiegend.

Von "erheblichen" Verletzungen im Becken- und Oberschenkelbereich sowie am Brustkorb war am Mittwoch in einer ersten Stellungnahme von Swiss Sliding die Rede gewesen, Michel habe in Lebensgefahr geschwebt und umgehend operiert werden müssen.

Glücklicherweise erlitt er aber weder Verletzungen am Kopf noch an der Wirbelsäule.

Für Erleichterung sorgt jetzt zudem die Nachricht, dass der 27-Jährige ansprechbar sei. Mittlerweile sei er sogar so stabil, dass über den Zeitpunkt seines Rücktransports mit der Schweizer Rettungswacht in seine Heimat diskutiert werde.

Noch liegt Michel allerdings auf der Intensivstation der Dresdner Uniklinik und ist nicht transportfähig, wie Swiss-Sliding-Geschäftsführer Roger Clavadetscher (52) gegenüber Bild erklärte.