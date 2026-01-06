Ski-Star war nur einen Tag vor Schweizer Brand-Katastrophe noch in Unglücksbar

Crans-Montana (Schweiz) - Die Silvester-Tragödie im Schweizer Crans-Montana , wo bei einem verheerenden Feuer in der Bar "Le Constellation" 40 Menschen ums Leben kamen, beschäftigt auch die Skiwelt . Mit Marc Rochat (33) meldet sich nun ein Schweizer Fahrer zu Wort, der Erschreckendes zu berichten hat.

Der Schweizer Skirennfahrer Marc Rochat (33) kennt die Unglücksbar Le Constellation in Crans-Montana sehr gut. © Dimitar DILKOFF / AFP

Denn der 33-Jährige war einst Stammgast der Bar, feierte dort öfter Silvester - und war nur einen Tag vor der Katastrophe am Unglücksort gewesen.

"Ich habe mich als Jugendlicher in diesem Lokal, welches damals mit besonders schönen Teppichen im Leoparden-Look bestückt war, sehr wohlgefühlt. Schätzungsweise habe ich hier sieben Silvester-Partys gefeiert", erzählte der Slalom-Spezialist, der seine Winterferien stets im Ferienhaus seiner Eltern in Crans-Montana verbracht hatte, dem Blick.

Doch auch als Erwachsener besuchte Rochat das Le Constellation noch, zuletzt am Tag, bevor das Schicksal zuschlug.

"Ich war mit meiner Frau im Le Constellation. Aber nicht an der Bar im Untergeschoss, sondern auf der Veranda. Wir haben dort einen Tee getrunken", erklärte der WM-Bronze-Gewinner der Team-Kombination.

Nach der Brandkatastrophe habe er sich dann vor allem um Jugendliche einer Privatschule vor Ort gesorgt, deren Botschafter er ist und zu denen er eine besondere Verbindung hat.