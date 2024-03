Konfetti vor dem Podium: Letzte Generation stört Siegerehrung bei Ski-Finale!

Saalbach-Hinterglemm (Österreich) - Ein letztes Mal trafen die alpinen Skirennfahrer in dieser Saison zum Finale in Saalbach-Hinterglemm zusammen. Diese Gelegenheit ließen sich auch die Klimaaktivisten der Letzten Generation nicht entgehen und störten die Siegerehrung.

Eine Klimaaktivistin der Letzten Generation verstreute Konfetti vor dem Siegertreppchen. © imago / GEPA pictures

Am Ende bekam er die Kugel kampflos überreicht: Weil das letzte Saisonrennen, die Abfahrt in Saalbach, wie schon so viele Rennen zuvor aufgrund des Wetters abgesagt werden musste, gewann der Österreicher Marco Odermatt (26) nach dem Riesenslalom-, Super-G- und Gesamt-Weltcup auch die Kristallkugel als bester Abfahrer der Saison.

Doch die Siegerehrung lief nicht reibungslos ab: Auch die Letzte Generation blieb dem Saisonfinale nicht fern.

Mindestens zwei Aktivisten kletterten über die Absperrungen, liefen auf den Bereich vor dem Siegertreppchen, verstreuten Konfetti und ließen sich schließlich von den Sicherheitskräften wegtragen.

Ihr Ziel: Die österreichische Regierung dazu zu bringen, Klimaschutz in die Verfassung aufzunehmen.