Kurios! Ski-Königin feuert mitten während der WM ihren Trainer

Meribel (Frankreich) - Ski-Königin Mikaela Shiffrin (27, USA) hat sich vor ihren wichtigsten Rennen bei der WM in Frankreich überraschend von ihrem langjährigen Cheftrainer Mike Day getrennt.

Mikaela Shiffrin (27) feuert während der WM ihren langjährigen Trainer. © Jeff PACHOUD / AFP

"Ich habe mich entschieden, mit einer neuen Führung in meinem Team in die nächste Phase meiner Karriere zu gehen", teilte die Amerikanerin in einer Stellungnahme mit.

Anschließend erklärte auch der US-Ski- und Snowboard-Verband die Zusammenarbeit mit Day für beendet.

Day hatte seit 2016 mehr oder weniger als Cheftrainer für Shiffrin gearbeitet, die innerhalb des Verbandes ein eigenes Team unterhält.

Allerdings ist bekannt, dass Shiffrins Mutter Eileen die starke Figur im Hintergrund ist und sich daher auch als wichtigste Ansprechpartnerin in sportlichen Fragen sieht. Sie begleitet ihre Tochter regelmäßig im Weltcup, vor allem nach dem Tod von Shiffrins Vater vor drei Jahren.

Die unerwartete Trennung von Day erfolgt unmittelbar vor dem WM-Riesenslalom am Donnerstag, in dem Shiffrin ebenso wie im WM-Slalom am Samstag als Favoritin auf Gold gilt.