"Mein Skisport-Herz blutet": Siebte Absage in Folge am Matterhorn!

Zermatt-Cervinia (Italien) - Das gibt es doch gar nicht! Schon zum siebten Mal in Folge muss eine geplante Abfahrt am Matterhorn abgesagt werden, der Ort wartet immer noch auf seine Weltcup-Premiere der alpinen Skifahrer . Der deutsche Ex-Profi und heutige TV-Experte Felix Neureuther (39) fordert nun Konsequenzen.

Auch im siebten Anlauf wurde nichts aus einer Weltcup-Abfahrt am Matterhorn. © Alessandro Della Valle/KEYSTONE/dpa

Schon im vergangenen Winter mussten je zwei Abfahrten von Männern und Frauen in Zermatt-Cervinia wegen mangelnden Schnees abgesagt werden.

Am vergangenen Wochenende setzte sich die Misere dann fort. Weil es dieses Mal zu viel geschneit hatte, mussten beide geplanten Männer-Abfahren gecancelt werden.

Die Hoffnung der Veranstalter: An diesem Wochenende endlich mit zwei Frauen-Abfahrten am Samstag und Sonntag die so lange geplante Matterhorn-Premiere feiern zu können.

Doch daraus wird vorerst nichts! Die erste Abfahrt am heutigen Samstag wurde ebenfalls kurzfristig gestrichen - dieses Mal war allerdings nicht der Schnee schuld.

Stattdessen verwies der Welt-Skiverband FIS in seiner Mitteilung auf X (ehemals Twitter) auf starken Wind und schlechte Wetteraussichten für den restlichen Tag. Vorbei die Aussicht auf die Rennpremiere am Schweizer Wahrzeichen!