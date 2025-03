Schwerer Sturz im Abfahrts-Training! Große Sorge um Ski-Alpin-Star

Es ist der nächste schwere Unfall eines Speed-Fahrers in diesem Weltcup-Winter! Casse, der im Super-G von Gröden im Dezember seinen ersten Weltcup-Sieg feierte, lag im Training zwischenzeitlich auf Führungskurs, als er am Mittwoch stürzte und erst durch die Fangnetze am Pistenrand gestoppt wurde.

In Kvitfjell stehen am Wochenende zwei Abfahrten und ein Super-G auf dem Programm. Dass Casse, der in der Super-G-Gesamtwertung auf dem zweiten Rang liegt, an diesen teilnehmen kann, ist aber aktuell mehr als fraglich.