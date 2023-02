WM-Jubel: Allgäuer Skirennfahrer Schmid holt Gold in Frankreich

Méribel - Die vermeintlich schwierigste Aufgabe erwartete Skirennfahrer Alexander Schmid (28) erst nach seiner perfekten Fahrt zur Goldmedaille: Nur mit Mühe hielt sich der neue Weltmeister im Parallelwettbewerb auf den Beinen, als ihm sein frenetisch feiernder Teamkollege Linus Straßer (30) in die Arme sprang.

Teamkollege Linus Straßer (30, l.) fällt dem neuen Weltmeister Alexander Schmid (28) in di Arme. © Marco Trovati/AP/dpa

Unter dem Jubel der gesamten deutschen Mannschaft riss Schmid nach dem größten Erfolg seiner Karriere die Arme in die Luft.

In seinen Augen spiegelten sich die französischen Berge, in seinem Gesicht der Stolz über die erste Einzel-Goldmedaille für die deutschen Herren bei einer alpinen Ski-WM seit Hansjörg Tauschers Triumph in der Abfahrt von Vail 1989.

Auf die Glückwünsche der gesamten Ski-Szene reagierte der 28-Jährige auch 30 Minuten nach dem Rennen noch mit Kopfschütteln. "Ich bin unheimlich stolz und überglücklich. Das ist so ein verrückter Tag", sagte Schmid in seiner gewohnt zurückhaltenden Art.

Der Technik-Spezialist ist kein Mann der großen Worte, erst recht keiner, der für überschwänglichen Jubel steht.

Dafür feierten die Teamkollegen Straßer und Lena Dürr (31), die im Achtel- beziehungsweise im Viertelfinale gescheitert waren, umso mehr. "Linus und ich waren noch nervöser, als wenn wir selbst am Start stehen würden", sagte Dürr, nachdem sie von Schmid unzählige Bilder fürs deutsche WM-Album geknipst hatte.

Der ehemalige Skirennfahrer Felix Neureuther (38) sprach von einer "erstaunlichen Perfektion" in Schmids Vorstellung.