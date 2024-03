Beim Saisonfinale! Deutsche Skispringerin nach Sturz-Schock schwer verletzt

Luisa Görlich (25) wird eine ganze Weile nicht durch die Luft fliegen können. © Darko Bandic/AP

Das gab der Deutsche Skiverband am Freitag in einer Mitteilung bekannt. Die Thüringerin vom WSV 08 Lauscha war bereits während des Trainings am Donnerstag bei einer Landung heftig zu Fall gekommen.

Im Vorjahr hatte die 25-Jährige an gleicher Stelle mit der Team-Goldmedaille bei den Weltmeisterschaften noch den größten Erfolg ihrer Karriere gefeiert. Zwölf Monate später folgte nun ein herber Rückschlag, zudem war es nicht ihr erster.

2018 musste die DSV-Athletin nämlich schon einen Kreuzbandriss verkraften und sich anschließend mühsam zurückkämpfen.

Bereits am Freitagmorgen wurde Görlich in München operiert, der Eingriff verlief nach Angaben des Verbands problemlos. Inzwischen hat sich das Skisprung-Ass auch persönlich auf Instagram aus dem Krankenhausbett gemeldet und den Daumen gehoben.

"Nicht das Saisonfinale, das ich mir erhofft hatte. Leider bin ich beim zweiten Trainingssprung gestürzt", schrieb sie. "Jetzt stehen Regeneration und Rehabilitation auf dem Programm, damit ich so schnell wie möglich wieder zurück sein und mit den Mädels überall auf der Welt springen kann.