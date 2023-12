"Kann Gründe nicht verstehen": Deutscher Skisprungstar rechnet mit Vierschanzentournee ab

Katharina Schmid (27) wird am Samstag in Garmisch-Partenkirchen in die "Two Nights Tour" starten. (Archivbild) © Philipp Schmidli/KEYSTONE/dpa

Schon seit vielen Jahren kämpfen Skispringerinnen dafür, die gleichen Chancen zu bekommen, wie ihre männlichen Kollegen. Dazu gehört beispielsweise auch eine eigene Vierschanzentournee, die jährlich zwischen dem alten und neuen Jahr veranstaltet wird.



Mit Andreas Wellinger (28) konnte am Freitag endlich wieder ein deutscher Athlet ein Ausrufezeichen setzen und mit dem Sieg auf der ersten Schanze in Oberstdorf die Hoffnung auf den ersten deutschen Vierschanzentourneesieg seit Sven Hannawald (49) befeuern.

Aber einen ersten deutschen Sieg einer Frau wird es nicht geben. Denn statt einer Vierschanzentournee wird für die Skispringerinnen "nur" eine Two-Nights-Tour veranstaltet. Katharina Schmid (27) und Co. springen am 30. Dezember in Garmisch-Partenkirchen und am Neujahrstag in Oberstdorf.

Allein, dass der prominente Name "Vierschanzentournee" von den Frauen nicht genutzt wird, hat womöglich Auswirkungen auf die Ticketverkäufe. Wie die Sportschau berichtete, lief der Vorverkauf bei den Frauen nur schleppend, während die vier Wettkämpfe der Männer schon lange ausverkauft waren.