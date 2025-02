Kurz vor Prestige-Wettbewerb: Skisprung-Ort stinkt nach "verrottenden Leichen"

Vikersund (Norwegen) - Direkt nach der nordischen Ski-WM, die am Dienstag startet, steht für die weltbesten Skispringer mit der Raw Air das nächste Highlight im Kalender an. Doch auf die Skiflug-Wettbewerbe in Vikersund dürften sich die Sportler nicht gerade freuen - denn in dem norwegischen Dorf stinkt es derzeit gewaltig nach Exkrementen!