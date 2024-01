"Letzte Generation" stürmt Vierschanzentournee, aber niemand bekommt es mit

Bischofshofen (Österreich) - Klima-Kleber störten mal wieder einen sportlichen Wettkampf. Dieses Mal erwischte es die Skispringer der Vierschanzentournee. Aber das hat niemand so wirklich mitbekommen.

Nur war davon im Fernsehen nichts zu sehen! Die Kameras und die Regie zeigten die Demonstranten einfach nicht und so verpuffte ihre Message, welche auch immer sie im Detail sein mag, im Nichts.

Sofort stürmten Sicherheitskräfte auf den Schnee, um die Demonstranten und Störenfriede einzufangen, was sich als nicht allzu leichtes Unterfangen herausstellte.

Während des vierten und letzten Springens der traditionsreichen Vierschanzentournee in Bischofshofen kam es zu einer Störung.

Nahezu ungestört konnte dieser Aktivist sein Unwesen treiben. © Letzte Generation

Ein Ordnungshüter sprintete den Aktivisten hinterher und konnte ihn schließlich aus der Einflugszone der Athleten beseitigen. Am Ende blieb nur etwas Farbe auf dem Schnee übrig.

Der Zwischenfall verhinderte nicht, dass Andras Wellinger den erhofften Gesamtsieg der Vierschanzentournee holen konnte. Der Japaner Ryoyu Kobayashi wurde seiner Favoritenrolle gerecht und holte sich den gläsernen Pokal zum dritten Mal.

Die deutschen Skisprung-Fans müssen sich 22 Jahre nach dem Sensationssieg von Sven Hannawald für einen nächsten deutschen Gesamtsieg weiter in Geduld üben.

Die Klima-Protestler haben zuletzt häufiger Wintersport-Veranstaltungen sabotiert. Etwa blockierten sie beim Alpin-Weltcup in Sölden Zufahrtswege und bei der gleichen Veranstaltung in Gurgl rannten sie ebenfalls in den Zielbereich, um den weißen Schnee mit oranger Farbe zu beschmutzen.