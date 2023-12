Norweger toben: Wegen des Loches hätte Andreas Wellinger disqualifiziert werden müssen!

Oberstdorf - Andreas Wellinger (28) wurde seiner Favoritenrolle am Freitag gerecht und gewann in Oberstdorf das erste von vier Springen der Vierschanzentournee . Aber offenbar sind nicht alle damit einverstanden.

Klar und deutlich: Der Anzug von Andreas Wellinger (28) hatte bei der Qualifikation am Freitag ein Loch! © KERSTIN JOENSSON / AFP

Das norwegische Portal "NRK" machte auf etwas Seltsames am Anzug des deutschen Athleten aufmerksam. An seiner rechten Achselhöhle war dort ein Loch!

Nach strenger Auslegung der Regeln hätte der Skisprungstar disqualifiziert werden müssen!



Konkret geht es um den Anzug, den der 28-Jährige während der Qualifikation trug. Auf mehreren Fotos ist das Loch zu erkennen. Doch Wellinger wurde nicht von der FIS kontrolliert!

Wer nach einer Qualifikation zur Kontrolle muss, wird zufällig ausgewählt. Wellinger gewann die Qualifikation am Donnerstag in Oberstdorf, wurde aber nicht in den Kontrollraum gebracht.

"Wäre er hier gewesen, und ich hätte diesen Anzug gesehen, dann wäre er disqualifiziert worden", sagte FIS-Kontrolleur Christian Kathol (57) zu "NRK" und betonte, dass der deutsche Skistar da Glück gehabt hätte.