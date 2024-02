Nach 15 Jahren und einigen Rekorden: Tournee-Sieger verkündet Karriereende!

Planica (Slowenien) - Eine ganz große Skisprung-Karriere neigt sich dem Ende entgegen! Nach 15 Weltcup-Saisons hängt Peter Prevc (31) die Bretter zum diesjährigen Finale auf seiner Heimschanze an den Nagel.

Das slowenische Skisprung-Ass Peter Prevc (31) sagt nach der laufenden Saison Tschüss. © Angelika Warmuth/dpa

Das gab der 31-Jährige am Dienstag auf einer Pressekonferenz des slowenischen Nationalteams sichtlich gerührt bekannt.

"Mein Herz sagte mir, dass ich eine neue Seite meines Lebens entdecken sollte. Was genau ich als nächstes tun werde, weiß ich noch nicht, aber wir werden in 47 Tagen darüber sprechen", so der ausgebildete Polizist.

Am 24. März wird sich Prevc beim Weltcup-Finale in Planica von der großen Skisprung-Bühne verabschieden, die er in der vergangenen Dekade maßgeblich geprägt hat.

Unvergessen bleibt dabei seine herausragende Rekord-Saison 2015/16, als er satte 15 Weltcup-Springen für sich entscheiden konnte – bis heute eine unerreichte Bestmarke.

Zudem sammelte der aus Kranj stammende Slowene in seinem Paradejahr die Rekordpunktzahl von 2303 Zählern, womit er den damals Zweitplatzierten Severin Freund (35) sagenhafte 813 Punkte hinter sich ließ.

Neben dem Gesamtweltcup schnappte sich Prevc seinerzeit auch den Sieg bei der Vierschanzentournee sowie die Skiflug-WM, außerdem stellte er am 14. Februar 2015 im norwegischen Vikersund einen neuen Weltrekord auf und durchbrach als erster Flieger die Schallmauer von 250 Metern.