Vierschanzen-Tournee in Gefahr? Bischofshofen kämpft gegen Lawinenfolgen!

Bischofshofen (Österreich) - Es ist das jährliche Highlight des Skisprung-Kalenders : die Vierschanzentournee (28. Dezember 2023 bis 6. Januar 2024) um die Jahreswende herum. Doch in diesem Winter bedroht eine Lawine das Abschlussspringen in Bischofshofen!

So sieht die Paul-Außerleitner-Schanze in Bischofshofen eigentlich aus. © Daniel Karmann/dpa

Jedes Jahr wird am Dreikönigstag in Bischofshofen der Gesamtsieger der Vierschanzentournee gekrönt - in dieser Saison machen sich die deutschen Skispringer nach starken Leistungen berechtigte Hoffnungen, dass endlich wieder ein DSV-Adler ganz oben auf dem Podest stehen darf.

Doch bisher ist noch nicht klar, ob ein Wettkampf auf der Paul-Außerleitner-Schanze in Bischofshofen überhaupt stattfinden kann - denn auf der Finalschanze ist aktuell an Springen nicht zu denken!

Die Österreicher kämpfen mit den Folgen einer Lawine auf ihrer Traditionsschanze - Abhang und Auslaufbereich sind zerstört, weil die Schneenetze im oberen Absprunghang gerissen sind und riesige Schneemassen in den Auslauf hinabdonnerten.

"Das ist uns noch nie passiert. Wir hatten viel Schnee, danach regnete es stark. Da dürfte die Last für die Netze zu groß geworden sein", sagte Manfred Schützenhofer, Chef des Skiklubs in Bischofshofen, laut Kronenzeitung.

Am Hang brach eine Schneekante ab, sodass dieser nun frei liegt, stattdessen ist der Auslauf mit bergeweise Schnee zugeschüttet. Die Lawine riss außerdem rund 100 Meter der Banden an den Seiten des Hangs mit - insgesamt belaufe sich der Schaden auf eine sechsstellige Summe.