03.01.2024 16:11 939 Vierschanzentournee: Andreas Wellinger gibt die Gesamtführung ab

Andreas Wellinger wurde beim dritten Springen der Vierschanzentournee in Innsbruck fünfter und gab die Führung in der Gesamtwertung an Ryoyu Kobayashi ab.

Innsbruck (Österreich) - Andreas Wellinger hat seine Führung bei der Vierschanzentournee knapp verloren. Der 28-Jährige belegte am heutigen Mittwoch in Innsbruck den fünften Platz. Auch wenn Andreas Wellinger (28) die Gesamtführung abgab, ist der Gesamtsieg nach dem letzten Springen in Bischofshofen immer noch möglich. © Daniel Karmann/dpa Neuer Spitzenreiter ist der Japaner Ryoyu Kobayashi (27), der auf Tagesrang zwei sprang und nun nach drei von vier Wettkämpfen umgerechnet rund 2,5 Meter vor Wellinger liegt. Aller Voraussicht nach werden die beiden den Kampf um den goldenen Adler für den Tournee-Champion unter sich ausmachen. Wellinger hat damit die große Chance, der erste deutsche Tourneesieger seit Sven Hannawald (49) 2002 zu werden. Den Sieg auf der ersten österreichischen Station sicherte sich Lokalmatador Jan Hörl (25). Wellinger war sofort klar, dass der Sprung nicht für das Podium in Innsbruck reichen wird. © Daniel Karmann/dpa Aus dem deutschen Team sprangen hinter Wellinger auch Stephan Leyhe (31) als 18., Philipp Raimund (23) auf Rang 20 und Karl Geiger (30) auf dem 26. Platz unter die besten 30 Springer. Pius Paschke (33) schied dagegen überraschend nach dem ersten Durchgang aus.

Titelfoto: Daniel Karmann/dpa