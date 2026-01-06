Skisprung-Star tobt nach Innsbruck: "Wünsche Veranstalter alles Schlechte"

Innsbruck (Österreich) - Bei ihm lief wirklich alles schief! Der norwegische Skisprung-Star Halvor Egner Granerud (29) erlebte beim dritten Springen der Vierschanzentournee in Innsbruck einen komplett gebrauchten Tag. Nach einem misslungenen Sprung im ersten Durchgang, der ihn den zweiten Durchgang kostete, machte er seinem Ärger über die Veranstalter Luft.

Halvor Egner Granerud (29) verpasste in Innsbruck den zweiten Durchgang und machte seinem Ärger später öffentlich Luft. © KERSTIN JOENSSON / AFP

Der Grund für Graneruds Unmut war eine Verkettung unglücklicher Umstände: Nachdem er seinen Probesprung absolviert hatte, blieb er rund eine halbe Stunde im Aufzug zur Schanze stecken. Was für sich genommen schon ärgerlich war, wurde dadurch verstärkt, dass der Veranstalter seine Tasche mit normalen Schuhen verlegt hatte, sodass der 29-Jährige die komplette Zeit in Sprungstiefeln stehen musste.

"Es ist lange her, dass sich mein Körper so schlecht angefühlt hat wie jetzt, nachdem ich nach dem Training eine halbe Stunde lang mit der Sprungausrüstung und allem Drum und Dran in einem stehenden Aufzug herumgestanden habe", sagte Granerud gegenüber NRK.

Der zweimalige Gesamtweltcup-Sieger, der im ersten Durchgang nur 118 Meter sprang, machte die Situation für seine schwache Leistung verantwortlich: "Das hat mich sehr negativ beeinflusst."

Noch deutlicher wurde der Norweger nach dem Sprung bei Viaplay: "Ich hoffe, dass sie nächstes Jahr keine Wettkämpfe mehr hier veranstalten dürfen. Das geht so nicht, das ist total beschissen", schimpfte Granerud: "Es ist jedes Jahr dasselbe. Ich wünsche dem Veranstalter alles Schlechte!"