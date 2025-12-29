Vierschanzen-Tournee im Ticker: DSV-Duo verpasst Podest beim Auftaktspringen nur knapp

Vierschanzentournee im Ticker: Beim Auftaktspringen in Oberstdorf haben Felix Hoffmann und Philipp Raimund das Podest nur knapp verpasst.

Von Aliena Rein

Deutschland/Österreich - Nach Weihnachten ist vor der Vierschanzentournee! Wie üblich startete das Prestige-Event mit dem Auftaktspringen in Oberstdorf - und schon jetzt sieht es so aus, als müsste Skisprung-Deutschland mindestens ein weiteres Jahr auf den nächsten Tournee-Erfolg warten.

Mit Philipp Raimund und Felix Hoffmann zählen zwar zwei Deutsche zur Weltspitze, doch schon nach dem ersten Springen in Oberstdorf ist der Rückstand auf Domen Prevc, Gesamtweltcupführer und Sieger des Auftaktspringens, riesig. Für die restlichen DSV-Athleten um Pius Paschke und Andreas Wellinger war hingegen schon im ersten Durchgang Schluss, Karl Geiger verpasste gar den Wettkampf. Alle wichtigen Infos zur 74. Vierschanzentournee findet Ihr im TAG24-Liveticker.

29. Dezember, 18.30 Uhr: Philipp Raimund und Felix Hoffmann überzeugen in Oberstdorf

Nur zwei deutsche Skispringer schafften überhaupt den Sprung in den zweiten Durchgang, diese konnten aber beide überzeugen: Beim Auftaktspringen der Vierschanzentournee haben Felix Hoffmann (132,5/136 Meter) als Vierter und Philipp Raimund als Sechster (136/133 Meter) die Top Ten erreicht. Im zweiten Durchgang konnten sich beide DSV-Adler noch nach oben arbeiten, am Ende verpasste Hoffmann das Podium um weniger als zwei Punkte. Beim Sieg des überlegenen Slowenen Domen Prevc (141,5/140 Meter), der wieder in seiner eigenen Liga sprang, komplettierten sein Landsmann Timi Zajc und der Österreicher Daniel Tschofenig punktgleich als Zweite das Podest. Während Prevc bereits 17,5 Punkte Vorsprung in der Gesamtwertung hat, bleiben die Chancen von Hoffmann und Raimund auf das Gesamtpodium intakt.

Philipp Raimund konnte beim Auftakt der Vierschanzentournee überzeugen. © Daniel Karmann/dpa

29. Dezember, 17.30 Uhr: Nur zwei Deutsche im zweiten Durchgang

Was sich in den vergangenen Wochen bereits angedeutet hatte, setzt sich in Oberstdorf fort: Außer Philipp Raimund und Felix Hoffmann können die DSV-Adler aktuell nicht mithalten. Beim Auftaktspringen der Vierschanzentournee erreichen nur diese beiden den zweiten Durchgang. Das aber immerhin mit Top-Leistungen: Hoffmann setzte sich mit 132,5 Metern als Sechstbester durch, Raimund (136 Meter) reihte sich als Siebter direkt dahinter ein. Den ersten Paukenschlag aus DSV-Sicht gab es schon früh, als Pius Paschke sein Duell mit Robin Pedersen (Norwegen) hauchzart verlor, danach unterlag auch Andreas Wellinger seinem Teamkollegen Hoffmann deutlich. Dass Constantin Schmid gegen Ryoyu Kobayashi aus Japan und Luca Roth gegen den Österreicher Jan Hörl ebenfalls klar verloren, war zu erwarten gewesen, keiner der vier hatte eine Chance, über die Lucky Loser ins Finale einzuziehen. An der Spitze zog der Slowene Domen Prevc (141,5 Meter) einsam seine Kreise, dahinter komplettierten Hörl und sein Teamkollege Jonas Schuster die Top drei.

Pius Paschke scheiterte beim Auftaktspringen der Vierschanzentournee bereits im ersten Durchgang. © Daniel Karmann/dpa

29. Dezember, 13.30 Uhr: Diese Duelle erwarten die DSV-Adler heute

Bei der Vierschanzentournee geht es wie üblich etwas anders zu als bei den restlichen Weltcupspringen. Die 50 Athleten, die sich für den Wettkampf qualifiziert haben, kämpfen nicht jeder für sich, sondern in direkten Duellen um den Einzug in die zweite Runde. Die besten fünf Verlierer (Lucky Loser) komplettieren die 30 Springer des Finales. Für die Deutschen, die in der Qualifikation von Oberstdorf nicht allzu gut abgeschnitten haben, bedeutet das: Die Gegner beim Auftaktspringen sind echte Hausnummern. So bekommt es Constantin Schmid (44. der Qualifikation) mit dem Weltranglisten-Zweiten Ryoyu Kobayashi (7.) aus Japan zu tun, Luca Roth (46.) trifft auf den Österreicher Jan Hörl (5.). Zwischen Andreas Wellinger (39.) und Felix Hoffmann (12.) kommt es zudem zum deutsch-deutschen Duell. Für den Qualifikations-Zweiten Philipp Raimund heißt der Gegner Junshiro Kobayashi (49.), Pius Paschke (21.) trifft auf den Norweger Robin Pedersen (30.).

Andreas Wellinger muss sich im ersten Durchgang von Oberstdorf mit seinem Teamkollegen Felix Hoffmann messen. © Daniel Karmann/dpa

28. Dezember, 17.42 Uhr: Karl Geiger scheitert schon in der Qualifikation von Oberstdorf

Herbe Enttäuschung für Karl Geiger! Der fünffache deutsche Weltmeister bekommt seine Formkrise nicht in den Griff und scheitert auf seiner Heim-Schanze in Oberstdorf tatsächlich schon in der Qualifikation. Beim Sieg des Slowenen Domen Prevc (139,5 Meter) landete Geiger schon nach 106,5 Metern und belegte damit nur den 53. Platz - nur die besten 50 nehmen am Auftaktspringen am Montag (16.30 Uhr) teil. Neben Geiger scheiterten auch Ben Bayer (52.) und Max Unglaube (60.) aus der nationalen Gruppe schon in der Qualifikation, die restlichen Deutschen qualifizierten sich für den ersten der vier Wettkämpfe der Tournee. Als mit Abstand bester DSV-Adler landete Philipp Raimund (132,5 Meter) auf dem zweiten Rang, auch Felix Hoffmann gelang als Zwölfter der Sprung unter die besten 15. Dahinter sortierten sich Pius Paschke (21.), Andreas Wellinger (39.), Constantin Schmid (44.) und Luca Roth (46.) ein, damit kommt es zwischen Hoffmann und Wellinger zum deutschen Duell.

Karl Geiger (32) gewann 2020 noch das Auftaktspringen in Oberstdorf, fünf Jahre später nimmt er am Wettkampf gar nicht erst teil. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

28. Dezember, 12 Uhr: Das ist der Zeitplan der Vierschanzentournee

Wie üblich startet die Vierschanzentournee am 28. Dezember mit der Qualifikation für das erste Springen in Oberstdorf, nach Stationen in Garmisch-Partenkirchen und Innsbruck findet das große Finale dann am 6. Dezember in Bischofshofen statt.