Wellinger siegt bei Heim-Springen - doch für die ARD gibt es einen Shitstorm!

Willingen - Heimwettkampf für die deutschen Skispringer in Willingen, und zum Abschluss der Wettbewerbe holt auch noch Andreas Wellinger (28) seinen zweiten Saisonsieg ! Ein Traum für alle Skisprung-Fans - wenn sie es denn wie geplant hätten verfolgen können ...

Mit einem Mega-Satz auf 149 Meter flog Andreas Wellinger beim Heimspringen in Willingen zum Sieg - ARD-Zuschauer bekamen das aber nicht zu sehen. © Swen Pförtner/dpa

Mit einem riesigen Satz auf 149 Meter zeigte es Andi Wellinger nach seinem enttäuschenden 17. Platz am Samstag allen und schob sich im zweiten Durchgang noch von Rang sieben nach vorn zum Sieg.

Doch weil es wegen starker Winde und heftigem Regen immer wieder zur Unterbrechung des Wettbewerbs kam, dauerte die Veranstaltung länger als im Sendeplan der ARD, vorgesehen, wo das Springen im Fernsehen übertragen wurde.

Deshalb trafen die Verantwortlichen die Entscheidung, wie geplant mit der Tagesschau um 17.55 Uhr fortzufahren und anschließend den Bericht aus Berlin zu senden, den Wellinger-Coup gab es nur noch im Livestream der Sportschau oder alternativ bei Eurosport zu sehen.

Damit verscherzte die ARD es sich allerdings gewaltig mit den Fans der DSV-Adler! Auf X (ehemals Twitter) gab es einen regelrechten Shitstorm für den öffentlich-rechtlichen Sender.

"Herzlichen Glückwunsch an das Erste ... NICHT! Deutsche Wintersport-Interessierte schauen den Heimsieg von Andi Wellinger in Willingen bei Eurosport, weil die Sportschau es nicht auf die Reihe kriegt mal 'ne 1/2h dranzuhängen", kommentierte etwa ein User, andere merkten an, dass das Springen nicht einmal auf der Website der Sportschau zu sehen sei, sondern auch dort die Tagesschau laufe.

Zwar reagierte die Sportschau auf X auf die Kritik der Fans und half ihnen, den Stream zu finden, die Gunst der Zuschauer hatte der Sender trotzdem verloren.