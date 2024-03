Wegen Olympia-Bahn: Bürgermeister von Wintersport-Mekka erhält Morddrohung!

Cortina d’Ampezzo (Italien) - In knapp zwei Jahren laden Mailand und Cortina d’Ampezzo zu den Olympischen Winterspielen nach Italien ein. In dem beschaulichen Skiort in Venetien soll dafür eine neue Bobbahn gebaut werden, womit aber ganz offenbar nicht alle einverstanden sind. Der Bürgermeister erhielt nun sogar eine Morddrohung.