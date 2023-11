16.11.2023 11:26 Zum vierten Mal Antibiotika: Schwimm-Europameister Märtens verzichtet auf Wettkampf!

Schwimm-Europameister Lukas Märtins wird am Freitag auf die Teilnahme an der beginnenden Kurzbahn-DM in Wuppertal verzichten.

Magdeburg - Schwimm-Europameister Lukas Märtens (21) muss auf die am Freitag in Wuppertal beginnende Kurzbahn-DM verzichten. Europameister Lukas Märtens (21) kämpft seit einiger Zeit mit einer Reihe von Infekten. © Andreas Gora/dpa Grund dafür ist eine Reihe von Infekten, mit denen der 21-Jährige zu kämpfen hat. "Zum vierten Mal in dieser Saison muss ich Antibiotika schlucken", sagte Märtens der "Volksstimme". "Mein Körper braucht noch Zeit." Ein Start bei der Kurzbahn-EM Anfang Dezember in Rumänien ist für den WM-Dritten über 400 Meter Freistil ohnehin nicht vorgesehen. Märtens rechnet nicht damit, in diesem Jahr noch einen Wettkampf zu bestreiten. Der Magdeburger war bereits wegen eines grippalen Infekts verspätet ins Trainingscamp von Langstrecken-Bundestrainer Bernd Berkhahn gereist. In der Sierra Nevada musste Märtens nach wenigen Tagen mit dem Wassertraining aussetzen, der Arzt hatte eine Nasen-Nebenhöhlen-Entzündung diagnostiziert. Nach der Rückkehr nach Deutschland wurde zudem eine Corona-Infektion festgestellt.

Titelfoto: Andreas Gora/dpa