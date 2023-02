Bewaffneter Mann bei Löscheinsatz in Stuttgart festgenommen

Stuttgart - Nach einem Wohnungsbrand in Stuttgart hat die Polizei bei einem Großeinsatz einen bewaffneten Mann festgenommen.

Die Einsatzkräfte befanden sich im Großeinsatz. © 7aktuell.de / Andreas Werner

Der Verdächtige habe ein Messer bei sich gehabt, sagte ein Polizeisprecher. Er soll in Verbindung stehen mit dem Feuer in einer Wohnung, bei dem am Dienstag eine Frau und ein Mann schwer verletzt wurden.

Die Feuerwehr hatte die Rauchwolken über dem Gebäude im Stadtteil Feuerbach nach Angaben der Polizei auf dem Rückweg von einem anderen Einsatz entdeckt und die Flammen gelöscht.