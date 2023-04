Ekel-Einsatz nach Zugfahrt: Aggressiver Schwarzfahrer pinkelt Polizist ans Bein!

Stuttgart - Ein sich mehrfach unsittlich verhaltender 29-jähriger Mann wurde am Mittwoch in Stuttgart festgenommen.

Die Polizei nahm den 29-Jährigen fest. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa/Symbolbild

In einem ICE von Augsburg in Richtung Ulm konnte der 29-Jährige gegen 17.15 Uhr offenbar kein Ticket vorweisen. Nachdem er mehrere Fahrgäste sowie das Personal der Bahn beleidigt sowie in den Zugwaggon uriniert hatte, wurde die Bundespolizei hinzugerufen.

Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, sei der Mann bereits mehrfach polizeilich aufgefallen. Während eines Stopps am Stuttgarter Hauptbahnhof brachten die Beamten den aggressiven Mann schließlich auf das Revier der Bundespolizei.

Dort verhielt er sich allerdings alles andere als kooperativ. Plötzlich begann der Mann zu urinieren, dabei traf er einen Beamten gezielt am Bein.

Der somalische Staatsangehörige wurde daraufhin festgenommen. Die Polizei stellte einen Promillewert von über 2,2 fest.