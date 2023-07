Entführung und Mehrfach-Vergewaltigung: Mann fügt 18-Jähriger Martyrium zu

Marbach am Neckar - Zugriff nach einem schrecklichen Verbrechen! Am vergangenen Mittwoch konnte am Marbacher Bahnhof ein Mann festgenommen werden, der im Verdacht steht, eine junge Frau entführt und mehrfach vergewaltigt zu haben.

Eine grausame Gewalttat an einer jungen Frau ereignete sich in Marbach am Neckar. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Es sind unvorstellbare Qualen, die eine 18-jährige Frau im schwäbischen Marbach am Neckar über sich ergehen lassen musste.

Nach Informationen des Polizeipräsidiums Stuttgart soll ein 37-jähriger Mann die junge Frau am 26. Juni in der Türlenstraße in Stuttgart von einem Spielplatz entführt haben.

Der mutmaßliche Täter konnte am vergangenen Mittwoch am Bahnhof Marbach festgenommen werden.

Die Details, die nun ans Tageslicht kommen, klingen mehr als schrecklich:

Der Täter, ein Deutscher mit türkischen Wurzeln, habe sich Polizeiangaben zufolge am Tattag gegen 14.30 Uhr an besagtem Spielplatz an die ahnungslose Frau herangemacht und diese eingeschüchtert.

Daraufhin nahm das Unglück seinen Lauf: Er soll die 18-Jährige in eine Marbacher Wohnung gebracht und unter Drohungen dort festgehalten haben.