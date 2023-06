Mann begrapscht 13-jähriges Mädchen am Hintern - doch ein Zeuge beobachtet Übergriff

Stuttgart - Ein 13 Jahre altes Mädchen soll am Montagabend im Stadtteil Untertürkheim sexuell belästigt worden sein.

In Stuttgart-Untertürkheim kam es zu einem sexuellen Übergriff einer Minderjährigen. (Symbolbild) © 123rf/lukassek

Wie die Polizei am Dienstag berichtete, war das Mädchen am Wilhelm-Wunder-Steg in Richtung der Straße Beim Inselkraftwerk unterwegs, als ein etwa 20 bis 25 Jahre alter Mann auf sie zukam und sie ansprach.

Im Zuge des Gesprächs soll er die Teenagerin dann an der Hüfte sowie am Hinterteil angefasst haben. Glücklicherweise wurde der Übergriff von einem Zeugen beobachtet, der daraufhin zur Hilfe kam. Daraufhin flüchtete der Grapscher in unbekannte Richtung.

Der Mann soll dunkle Haare sowie eine korpulente Figur gehabt haben. Am Tag des Übergriffs trug er außerdem ein schwarzes Oberteil. Die Polizei bittet Zeugen, die Näheres zu dem Vorfall sagen können, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 zu melden.