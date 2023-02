Schon wieder Schüsse bei Stuttgart: Gastwirt schwer verletzt

Plochingen/Eislingen - Ein 66 Jahre alter Mann ist am frühen Samstagmorgen in Plochingen (Kreis Esslingen) von Unbekannten angeschossen und schwer verletzt worden.

Fahrzeuge von Polizei und Rotem Kreuz stehen in der Nähe des Tatorts. © dpa/SDMG

Der Gastwirt war nach Angaben der Polizei gegen 3.20 Uhr gemeinsam mit anderen Gästen aus seinem Lokal ins Freie getreten, weil Geräusche von zerbrechendem Glas zu hören gewesen waren.

Als die Gruppe zwei maskierte Personen vor einem beschädigten Fenster eines Friseurgeschäftes bemerkte, sprach sie die Verdächtigen an.

Daraufhin habe einer der beiden Unbekannten geschossen und den 66-Jährigen verletzt. Eine Großfahndung mit starken Polizeikräften und einem Hubschrauber blieb zunächst erfolglos. Stunden später war der Polizei zudem gemeldet worden, dass im nicht weit entfernten Reichenbach (Kreis Esslingen) ebenfalls an einem Friseurgeschäft Scheiben zerschossen worden waren.

Die Polizei prüft auch einen Zusammenhang mit Schüssen auf eine 21-Jährige in der Nacht zuvor in Eislingen/Fils. Sie war nachts aus einem fahrenden Auto heraus angeschossen und dabei am Bein verletzt worden. Auch hier flohen die Täter unerkannt.

Kurze Zeit später hatte ein Zeuge von einem schussähnlichen Geräusch im nahegelegenen Donzdorf berichtet. Die Hintergründe sind völlig unklar. Eine Sonderkommission ermittelt.