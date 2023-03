Skrupelloser Raub: Trio überfällt schlafende Senioren!

Stuttgart - Drei Unbekannte drangen am Montagabend in ein Stuttgarter Haus ein. Dabei überfielen die Einbrecher zwei schlafende Senioren.

Die Polizei fahndet nach dem Räuber-Trio. (Symbolbild) © 123Rf/lutsenko

Wie die Polizei am Dienstagmittag mitteilte, brach das Trio gegen 21.50 Uhr in die Wohnung des Ehepaars in der Trochtelfinger Straße ein.

Nachdem die Räuber die Räumlichkeiten durchsucht hatten, weckten sie das schlafende Ehepaar und erpressten die Herausgabe des Tresorschlüssels.

Ein Räuber blieb bei der Seniorin, während die anderen zwei Männer dem gefesselten Rentner in den Keller folgten, wo sich der Tresor befand. Die Räuber flohen mit einer Beute von mehreren Tausend Euro.

Das Ehepaar schloss sich derweil in einem Zimmer ein und verständigte im Anschluss die Polizei.

Die Fahndung der Polizei lief bislang erfolglos. Deshalb bittet diese die Bevölkerung um Hilfe. Einer der Täter soll etwa 25 Jahre alt sein. Das Alter der anderen wird auf etwa 40 bis 45 Jahre geschätzt. Alle sollen schlank, schwarz bekleidet und maskiert gewesen sein.

Die Räuber sollen zudem deutsch mit osteuropäischem Akzent gesprochen haben und mit Pistole und Schlagstock bewaffnet gewesen sein. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 0711/89905778 melden.