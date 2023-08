Streit läuft aus dem Ruder: 21-Jähriger zückt Messer

Geislingen an der Steige - Dieser Streit eskalierte völlig! Ein 44 Jahre alter Mann ist bei einer Auseinandersetzung vor einer Bar in Geislingen (Landkreis Göppingen) schwer mit einem Messer verletzt worden.

Die Polizei ermittelt wegen gleich mehrerer Delikte gegen den 21-Jährigen. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Laut Polizeiangaben war es in der Nacht zum Sonntag in einer Bar in der Stuttgarter Straße zum Streit zweier Männern gekommen.

Der Disput wurde vor dem Gebäude fortgesetzt. Als die Auseinandersetzung aggressiver wurde, konnten beide Streithähne durch Zeugen getrennt werden. Als der 21-Jährige dann noch mal umkehrte, stach er mit einem Messer zu.

Sein 44-jähriger Kontrahent wurde am Bauch getroffen und erlitt eine stark blutende Wunde. Daraufhin ergriff der 21-Jährige die Flucht.

Der junge Mann fuhr mit seinem Auto zur nächsten Tankstelle, um zu tanken. Weil er aber kein Geld dabei hatte, ergab sich ein längeres Gespräch, während dem er auch das Vorkommnis in der Gaststätte erwähnte. Von der Tankstelle wurde die Polizei verständigt.