Größte Bildungsmesse in Europa: Didacta in Stuttgart beginnt!

Stuttgart - Bildung ist immer ein Thema. Und ein Mal im Jahr auf der Fachmesse Didacta ist sie es ganz besonders. In Stuttgart beginnt am Dienstag (9 Uhr) die internationale Bildungsmesse Didacta, die größte Bildungsmesse Europas .

In Foren wird über aktuelle Themen wie den akuten Lehrkräftemangel diskutiert, über die psychische Gesundheit von Schülern und Personal nach der Pandemie sowie die nach wie vor schleppende Digitalisierung.

In fünf Hallen zeigen Anbieter von Lehrmaterialien und Lernspielzeugen sowie Behörden und Verbände Neuheiten aus den Bereichen Kita, Schule, Hochschule und berufliche Bildung.

Besucher der Bildungsmesse Didacta im Jahr 2017 bedienen in der Messe Stuttgart ein interaktives Whiteboard. © picture alliance / Marijan Murat/dpa

Auf der Liste der Gäste und Debattierenden finden sich unter anderem Landeskultusministerin Theresa Schopper (61, Bündnis 90/Die Grünen), der Stuttgarter Ballett-Choreograph und diesjährige "Bildungsbotschafter" Eric Gauthier (46) sowie die Präsidentin der Kultusministerkonferenz und bisherige Berliner Bildungssenatorin, Astrid-Sabine Busse (65, SPD), sowie die SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken (61).

Erwartet werden zudem der ARD-Vorsitzende und SWR-Intendant Kai Gniffke (63), Frauenhandball-Bundestrainer Markus Gaugisch (48) und Willi Weitzel (50, "Willi wills wissen").

Die Bildungsmesse unter Schirmherrschaft des baden-württembergischen Kultusministeriums gilt als die größte Fachmesse für Bildungswirtschaft in Europa. Sie findet als Fach- und Buchmesse jährlich an wechselnden Standorten in Deutschland statt, derzeit im Wechsel zwischen Stuttgart, Köln und Hannover.

In der Messe Stuttgart ist die Didacta vom 7. bis 11. März 2023 täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet.