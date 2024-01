Bauernproteste in Stuttgart: Korso hat sich in Bewegung gesetzt

Stuttgart - Die bundesweiten Aktionswoche des Bauernverbandes hat begonnen! Ganz Baden-Württemberg ist betroffen. Auch in Stuttgart staut sich der Verkehr.

Wie die Polizei am Vormittag mitteilte, ist der Protestzug nun gestartet. Die zahlreichen Traktoren und Laster sammelten sich am Morgen am Cannstatter Wasen.

Soeben machen sie sich über die B14 auf den Weg in die Stuttgarter Innenstadt, wo eine Kundgebung geplant ist.

Die Beamten warnen vor Verkehrschaos, das bis etwa 14 Uhr anhalten soll. Wenn möglich soll auf öffentliche Verkehrsmittel zurückgegriffen werden.