Drama am Bahnsteig: Mann bricht in S-Bahn in Stuttgart zusammen und stirbt

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Ein Mann hat in einer S-Bahn in Stuttgart einen medizinischen Notfall erlitten und ist daraufhin am Bahnhof Vaihingen gestorben.

Von Markus Brachat

Stuttgart -  Ein Mann hat in einer S-Bahn in Stuttgart einen medizinischen Notfall erlitten und ist daraufhin am Bahnhof Vaihingen gestorben.

Der Mann erlitt in einer S-Bahn in Stuttgart einem medizinischen Notfall. (Symbolbild)
Der Mann erlitt in einer S-Bahn in Stuttgart einem medizinischen Notfall. (Symbolbild)  © Andreas Arnold/dpa

Ein Notarzt habe seinen Tod festgestellt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der Einsatz hatte sich am Morgen auf dem Bahnsteig abgespielt.

Einsatzkräfte hatten versucht, den Mann, dessen Alter bislang unbekannt ist, zu reanimieren. Allerdings erfolglos. Er starb nach vor Ort. 

Die Ursache für den medizinischen Notfall blieb zunächst unklar.

Der Mann hatte sich nach ersten Informationen einer Bundespolizeisprecherin in der S-Bahn-Linie S2 Richtung Schorndorf befunden.

Titelfoto: Andreas Arnold/dpa

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