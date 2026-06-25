Drama am Bahnsteig: Mann bricht in S-Bahn in Stuttgart zusammen und stirbt
76 Klicks
0 Reaktionen
❤️️ 0
😂️ 0
😱️ 0
🔥️ 0
😥️ 0
👏️ 0
Von Markus Brachat
Stuttgart - Ein Mann hat in einer S-Bahn in Stuttgart einen medizinischen Notfall erlitten und ist daraufhin am Bahnhof Vaihingen gestorben.
Ein Notarzt habe seinen Tod festgestellt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der Einsatz hatte sich am Morgen auf dem Bahnsteig abgespielt.
Einsatzkräfte hatten versucht, den Mann, dessen Alter bislang unbekannt ist, zu reanimieren. Allerdings erfolglos. Er starb nach vor Ort.
Die Ursache für den medizinischen Notfall blieb zunächst unklar.
Der Mann hatte sich nach ersten Informationen einer Bundespolizeisprecherin in der S-Bahn-Linie S2 Richtung Schorndorf befunden.
Titelfoto: Andreas Arnold/dpa