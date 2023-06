Temperaturen in Baden-Württemberg steigen pausenlos: Höchste Zeit für die Hitzebusse!

Stuttgart - Die Temperaturen hören nicht auf zu Klettern, Baden-Württemberg schwitzt unter der Hitzeglocke. In der Landeshauptstadt fahren daher auch bald wieder Hitzebusse umher.

Wegen der enormen Hitze schickte Stuttgart im vergangenen Jahr als eine der ersten Städte in Deutschland dauerhaft einen Hitzebus auf die Straße. (Symbolbild) © Stadt Stuttgart

Schwülwarme Tage, tropische Nächte und Unwettergefahr: Bis mindestens Mitte der Woche müssen sich die Menschen im Südwesten auf hohe Temperaturen und teils heftige Hitzegewitter einstellen.

Bereits für Montag erwartete der Deutsche Wetterdienst (DWD) ein Rekordhoch von bis zu 31 Grad, am Dienstag könnten es am Oberrhein sogar knackige 33 Grad werden.

Schön für den Badesee, aber schlecht für die Gesundheit einiger Menschen. Der DWD rief daher bereits eine Hitzewarnung aus, vor allem für den äußersten Südwesten.

"Bereits einzelne Hitzetage, vor allem am Anfang des Sommers, können Kreislaufbeschwerden und körperliches Unwohlsein auslösen, da sich unser Körper noch nicht an die hohen Temperaturen gewöhnt hat", warnte am Montag auch Landesgesundheitsminister Manne Lucha (62, Grüne). "Im schlimmsten Fall kann extreme Hitze lebensbedrohlich sein."

Ein erhöhtes Risiko besteht vor allem für Säuglinge, kleine Kinder, Menschen mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen sowie für ältere und pflegebedürftige Menschen. Besonders hart trifft die Hitze aber vor allem Menschen, die auf der Straße leben.

Die Stadt möchte Obdachlosen daher einen Zufluchtsort ermöglichen, in Form von Hitzebussen.