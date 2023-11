Friedlicher Machtwechsel bei der Südwest-CDU: Hagel übernimmt heute das Steuer!

Einen Grabenkampf soll es zwischen Thomas Strobl (63, CDU, 2.v.l.) und Manuel Hagel (35, CDU, r.) an diesem Tag nicht geben. © Bernd Weißbrod/dpa

Nach zwölf Jahren im Amt zieht sich Thomas Strobl (63) von der Spitze der CDU in Baden-Württemberg zurück. Am Samstag soll Fraktionschef Manuel Hagel (35) beim Landesparteitag in Reutlingen (ab 9.30 Uhr) als sein Nachfolger gewählt werden. Als Gast steht CDU-Bundeschef Friedrich Merz auf dem Programm. Rund 350 Delegierte werden erwartet in Reutlingen.



Hagel gilt derzeit als Hoffnungsträger im Landesverband - und als aussichtsreichster Anwärter für die CDU-Spitzenkandidatur zur Landtagswahl im Jahr 2026. Die Grünen müssen noch einen Spitzenkandidaten benennen - Regierungschef Winfried Kretschmann will bei der Landtagswahl nicht mehr antreten.

Die Leitanträge drehen sich um die Kommunal- und Europapolitik, passend zu den anstehenden Wahlen im Juni 2024. Auch um die Migrationspolitik dürfte es gehen.

Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Thorsten Frei, will einen Antrag einbringen zur Abschaffung des individuellen Asylrechts und zur Auslagerung von Asylverfahren.

"Europa muss Asylverfahren externalisieren und das heißt: jeden, der in Europa Asyl beantragt, auf einen sicheren Drittstaat verweisen", heißt es in dem Papier. Der Flüchtlingsrat Baden-Württemberg hatte den Vorstoß scharf kritisiert.