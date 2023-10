Polizei räumt Stuttgarter Hauptbahnhof: Verspätungen und Ausfälle möglich!

Stuttgart - Wegen einer vermeintlichen Bedrohungslage hat die Polizei den Stuttgarter Hauptbahnhof am Sonntagmittag geräumt. Die Sperrung konnte mittlerweile aufgehoben werden.

Mittlerweile ist der Bahnhof wieder für den Personenverkehr geöffnet. © Christoph Schmidt/dpa

Am Vormittag sei es zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Sonntag in Stuttgart mitteilte.

Der Bahnhof sei gesperrt worden. Für die Bevölkerung habe allerdings keine Gefahr bestanden.

"Es ist nichts passiert und auch bisher nichts gefunden worden", sagte der Sprecher am Mittag. Weitere Details zu dem Vorfall sind noch unklar.