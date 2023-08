"Rizz", "Digga", "Kerl*in" und Co.: "Tagesschau"-Sprecherin stellt Jugendwort-Auswahl vor

Stuttgart - Wenn "Tagesschau"-Sprecherin Susanne Daubner (62) mit Jugendwörtern flext, ist es wieder so weit: Das "Jugendwort 2023" wird auserkoren. Insgesamt stehen zehn Wörter zur Auswahl. Darunter ein bereits preisgekrönter Begriff.

Das Jugendwort des Jahres wird seit 2008 gewählt. © Peter Kneffel/dpa

Neben "Auf Lock", was bedeutet die Dinge entspannt anzugehen, steht auch "Darf er so", ein Ausdruck der Verwunderung in der vorletzten Auswahl. Die kumpelhafte Anrede "Digga(h)", "goofy" (tollpatschig) und "Kerl*in" können ebenso angeklickt werden.

Weitere Wörter sind "NPC" (Abkürzung für "Non-Playable-Character"), "Rizz" (Fähigkeit einer Person zu flirten), das verachtungsvolle "Side eye" sowie "Slay", das Bewunderung ausdrücken soll.

Der letzte Begriff ist ein alter Bekannter. "Yolo" ("You Only Live Ones") wurde bereits im Jahr 2012 zum Jugendwort gewählt, steht nun jedoch wieder auf dem Plan.

Susanne Daubner kommt bei der Wahl ebenfalls eine Schlüsselrolle zu, da bleibt sie wie immer völlig lässig und gleichzeitig ernst bleibt, als sie die nominierten Wörter vorliest. Wofür sie auch von "Tagesschau"-Followern gefeiert wird.

Jugendliche können bis zum 20. September für ihren Favoriten abstimmen. Daraufhin werden die Top-Drei in eine neue Wahlrunde geschickt.