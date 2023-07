Besitzer fühlten sich nicht verantwortlich: Dreibeinige Efe wünscht sich zweite Chance!

Die einjährige Efe wurde vermutlich von einem Auto angefahren. © Efe erlebte einen schrecklichen Unfall.

Dass die quirlige Efe eine schwere Zeit hinter sich hat, merkt man, zumindest charakterlich, nicht. Die ein Jahr alte Katze erlebte einen schlimmen Unfall, bei dem sie schwer verletzt wurde. Im Anschluss wurde sie gefunden und in einer Tierklinik abgegeben.

Seither fehlt Efe ein Bein sowie ein Stück ihres Schwanzes. Auch ein Zeh an der Vorderpfote wurde in Mitleidenschaft gezogen. Mobil ist die dreifarbige Katze alle mal.

Ihr Handicap merkt man ihr demnach gar nicht an. In einem Video der Tierpfleger sieht man die Samtpfote selbstbewusst herumstolzieren. Es könne sogar passieren, dass die anhängliche Katze plötzlich an ihren Lieblingsmenschen hoch klettert, um ihnen noch näher zu sein.

"Meine Besitzer konnten ausfindig gemacht werden, doch leider fühlten sie sich nicht zuständig", schreiben die Tierpfleger aus Sicht des Tieres. Daraufhin kam Efe ins Tierheim Stuttgart, wo sie nun auf neue Herzensmenschen hofft.