Außergewöhnliche Hotels - 70 bis 250 Euro für Bubble, Baumhaus und Co.

Von Julia Kloß

In einem Fass schlafen? Das ist möglich! Außergewöhnliche Hotels gibt es in Deutschland einige zu entdecken. Sie sind ideal für einen Kurztripp, denn an diesen Orten kann man wunderbar auftanken.

Die Übernachtung in einem Baumzelt ist sehr außergewöhnlich und spannend. (Symbolbild) © 123rf/zonecreative ANZEIGE - Ein Kurzurlaub in Deutschland, allein, zu zweit, mit Freunden oder mit der Familie, ist zum Auftanken perfekt geeignet und dazu preiswerter als ein längerer Urlaub im Ausland. Wer außergewöhnliche Hotels im Sinn hat, findet auch in Deutschland wunderschöne, abenteuerliche und romantische Übernachtungsmöglichkeiten. Bei den vorgeschlagenen Ideen handelt es sich um ganz außergewöhnliche Hotels oder Schlafplätze, die zwischen 70 und 250 Euro kosten. Wer einem lieben Menschen oder sich selbst eine Freude bereiten möchte, kann für die Reisen Gutscheine kaufen, die ab Kaufdatum drei Jahre lang gültig sind. TAG24 Life - Elektronik Shoppingtipps Kino zu Hause: 6 tolle Heimkino-Beamer für jedes Budget Wer sich für außergewöhnliche Hotels wie Bubble oder Baumhaus entscheidet, wird diesen ausgefallenen Kurzurlaub lange in guter Erinnerung behalten.

Außergewöhnliche Hotels und Schlafplätze für Paare und Familien

Verschiedene Angebote für einen unvergesslichen Kurzurlaub von 70 bis 250 Euro wirst Du nachfolgend entdecken. Möglicherweise wird an einigen Orten eine Kurtaxe verlangt. Hinweis: Unverbindliche Preisangaben - das Angebot kann sich auf der Shopseite kurzfristig verändern.

Übernachten in der Bubble

Eine gläserne Kuppel offenbart den 360-Grad-Blick in die Natur und den Sternenhimmel: Eine Übernachtung in der Bubble ist abenteuerlich, aufregend und romantisch. Eine Bubble gehört zu den besonderen Hotels für Paare, da maximal zwei Personen darin übernachten können. Wer mit mehreren Leuten unterwegs ist, kann sich mehrere Bubbles buchen und gemeinsam unter dem Sternenhimmel einschlummern. Die Auswahl an Bubble-Übernachtungen ist groß; zwei dieser außergewöhnlichen Hotels findest Du unterhalb.

1. Bubble-Übernachtung für zwei unter 100 Euro

Richtig abschalten kann man im Fichtelgebirge und anschließend zu zweit die Nacht in einem Bubble-Hotel in Neuhaus an der Eger genießen. Die Nacht im Bubble-Hotel kann man hier zwischen April und Oktober buchen. Je nach Wetterlage erlebt man eine fantastische wie aufregende Nacht in dieser Glaskuppel. Dauer: zwei Tage, eine Nacht

zwei Tage, eine Nacht Anzahl der Personen: zwei

zwei Preis: knapp 100 Euro Bubble Hotel Neuhaus an der Eger Für unter 100 Euro gibt es die Übernachtung in der gemütlichen Bubble, einen Sektempfang sowie warme Getränke.

Mitten in der Natur genießt man sein Willkommensgetränk beim Kurzurlaub in einem der außergewöhnlichen Hotels. (Symbolbild) © 123RF/desperada

2. Auszeit am See im Bubble-Hotel in NRW (mit Haustier)

Direkt am See und im Grünen genießt man die Auszeit in der Bubble-Suite in Wadersloh (Nordrhein-Westfalen). Zur Begrüßung gibt es Marshmallows und eine Flasche Sekt. Zum Kochen kann man die Outdoorküche samt Kochgeschirr nutzen. Übernachten kann man hier ganzjährig. Damit man ab Herbst nicht frieren muss, wird eine Gasheizung bereitgestellt. In der Bubble gibt es keine Duschmöglichkeit. In einem separaten Haus kann man die Toilette nutzen. Hundebesitzer können ihren Liebling gegen einen Aufpreis mitnehmen. Dauer: zwei Tage, eine Nacht; optional kann man verlängern

zwei Tage, eine Nacht; optional kann man verlängern Anzahl der Personen: zwei

zwei Preis: knapp 250 Euro Bubble-Übernachtung in Wadersloh Wer mit Pkw anreist, kann sein Fahrzeug kostenlos parken.

Übernachtung im Baumhaus oder Baumzelt

In einem Baumhaus oder im Baumzelt kann man die frische Luft genießen, dem Vogelgesang und Rauschen der Blätter lauschen.

Ein Baumhaushotel bietet ein ganz besonderes Flair. (Symbolbild) © 123rf/sonicnoom

1. Märchenhafte Nacht im Elfen-Baumhaus

Außergewöhnlich übernachtet man zu zweit im Elfen-Baumhaus in der Rhön (Bayern). Inmitten von Wäldern und Bergen kann man märchenhaft träumen und die Natur genießen. Frühaufsteher können von der Terrasse aus den Sonnenaufgang über den Bergen sehen. Gefrühstückt wird in der Jagdstube, die man auch zum Zubereiten der Mahlzeiten nutzen kann. Man erhält Feuerholz für die Grillstelle und als Willkommensgruß eine Flasche Wein. Tagsüber kann man das bayerische Mittelgebirge, die Rhön, entdecken. Wer gerne wandert oder die Natur mit dem Rad erkunden möchte, erhält Rad- und Wanderkarten. Abends kann man sich in der Sauna des Hotels entspannen. Dauer: zwei Tage, eine Nacht

zwei Tage, eine Nacht Anzahl der Personen: zwei

zwei Preis: knapp 250 Euro Übernachtung im Elfen-Baumhaus Dieses außergewöhnliche Hotel kann man von Mai bis Oktober buchen.



2. Drei Tage im Baumhaus in Niedersachsen

Zur Ruhe kommt man in diesem außergewöhnlichen Hotel: einem Baumhaus im Raum Stade. Zu Zweit übernachtet man in vier Metern Höhe und kann den Blick weit schweifen lassen. Vom Balkon aus schaut man auf Pferdeweiden und grünen Wiesen. Unterhalb befindet sich eine große Holzschaukel, auf der man die Seele baumeln lassen kann. Nach den zwei Nächten startet man jeweils mit einem Bio-Frühstück in den Tag. Auf dem Gelände gibt es verschiedene Tiere, die man aufsuchen kann. Bettwäsche und Handtücher sind vorhanden und es gibt sogar eine Heizung im Baumhaus. Dauer: drei Tage, zwei Nächte

drei Tage, zwei Nächte Anzahl der Personen: zwei

zwei Preis: knapp 220 Euro Baumhaus in Stade für Zwei Das Baumhaus kann man ganzjährig zu bestimmten Terminen buchen. Hier kann man vollkommen entspannen und auftanken.

Im Baumhaus Urlaub zu machen, ist wie ein Kindheitsabenteuer. (Symbolbild) © 123RF/smit

3. Baumzelt für 3 Personen unter 70 Euro

Etwas abenteuerlicher und vor allem ausgefallen ist die Übernachtung im Baumzelt. Im niedersächsischen Oldenburg können bis zu drei Personen gemeinsam in luftiger Höhe von zwei Metern zelten. Über eine Hängeleiter gelangt man in sein gemütliches Baumzelt. Sobald die Sonne untergegangen ist, wird es aufregend, denn die Waldtiere werden aktiv. Für das Frühstück erhält man einen Gutschein für eine örtliche Bäckerei. Tagsüber kann man den Wald oder den nahegelegenen Barfußpark erkunden. Dauer: zwei Tage, eine Nacht

zwei Tage, eine Nacht Anzahl der Personen: maximal drei

maximal drei Preis: knapp 70 Euro Baumzelt für drei Personen Diese Auszeit ist für naturverbundene Menschen ein absolutes Muss. Die Übernachtung im Baumzelt kann man von April bis September zu bestimmten Terminen buchen.

Die Übernachtung im Baumzelt ist eine spannende Erfahrung. (Symbolbild) © 123rf/kamchatka

Übernachtung im Fass

1. Fass am Almensee

Eines der außergewöhnlichen Hotels steht in Rheinland-Pfalz, direkt am Almensee. In Bad Dürkheim kann man zu Zweit im Fass übernachten. Es vermittelt Gemütlichkeit und Ruhe. Vor dem Fass hat man eine Terrasse; hier kann man mit seinem Begrüßungsgetränk auf diesen besonderen Kurztrip anstoßen. Der Gutschein ist für zwei Personen und enthält ein Frühstück. Es wird darum gebeten, eigene Handtücher mitzubringen; Bettwäsche gibt es vor Ort. Seine Haustiere sollte man zu Hause lassen, denn diese sind im Fass nicht erlaubt. Dauer: zwei Tage, eine Nacht

zwei Tage, eine Nacht Anzahl der Personen: maximal zwei

maximal zwei Preis: knapp 120 Euro Fass-Übernachtung am Almensee Die Übernachtung im Fass kann man von April bis Oktober zu bestimmten Terminen buchen.

Wer die Nacht in dem Fass verbracht hat, darf sich am nächsten Morgen erfrischen. (Symbolbild) © 123rf/gajus

2. Für Weinliebhaber: Schlafen im Weinfass und Weintour

Dieser wundervolle Kurztrip führt nach Rheingau in Hessen in eines der außergewöhnlichen Hotels. Die Nacht verbringt man in einem XXL-Weinfass in Rüdesheim. Kaum zu glauben, aber neben den Betten haben ein Wohnzimmer und ein Badezimmer Platz im Fass. Für die Gäste gibt es ein Willkommensgetränk und abends kann man in einem von zwei gewählten Restaurants ein vier-Gänge-Menü genießen - entweder im Restaurant Lindenwirt mit großem Weingarten oder dem Gasthaus Drosselmüller. Wein-Freunde nehmen an der Wein-Entdecker-Tour teil. Dazu erhalten sie einen Rucksack mit drei gekühlten, erlesenen Weinen und ausreichend Vesper. Das Smartphone weist den Weg zu den Weinhängen. Eine spannende Tour mit tollen Weinen und Erkenntnissen erwartet die Weinliebhaber. Abschließend können sie eine Bergfahrt mit der Rüdesheimer Seilbahn unternehmen. Dauer: zwei Tage, eine Nacht

zwei Tage, eine Nacht Anzahl der Personen: maximal zwei

maximal zwei Preis: knapp 250 Euro XXL-Weinfass mit Wein-Entdecker-Tour Dieser besondere Kurztrip ist ganzjährig zu bestimmten Terminen buchbar. Es wird empfohlen, wetterfeste Kleidung sowie ein Smartphone mitzubringen.

Eine Wein-Entdecker-Tour wartet auf Weinlieber. (Symbolbild) © 123rf/paulo071

3. Fass-Nacht für Familien im Bayerischen Wald

Auf einem familienfreundlichen Campingplatz im Bayerischen Wald wird ein Fass aufgemacht für Familien. In Viechtach können zwei Erwachsene und zwei Kinder im großen Fass gemeinsam übernachten. Am Tage können Familien in Ruhe frühstücken und danach entweder wandern gehen, das Hallenbad erkunden oder die Jüngeren an der Kinderdisco teilnehmen. Eine wunderschöne, idyllische Landschaft wartet darauf, entdeckt zu werden: der Höllenstein-Stausee oder das Tal des schwarzen Regens. Bei Anreise erhalten alle Gäste ein Willkommensgetränk. Dauer: zwei Tage, eine Nacht

zwei Tage, eine Nacht Anzahl der Personen: zwei Kinder, zwei Erwachsene

zwei Kinder, zwei Erwachsene Preis: knapp 150 Euro Fass-Nacht für Familien Man sollte eigene Handtücher mitbringen. Der Kurzurlaub im Fass ist ganzjährig zu bestimmten Terminen buchbar.



Tipi-Hotel mit Kajak-Fahrt

Eine einstündige Kajak-Tour mit Tipi-Übernachtung kann man in Schleswig-Holstein erleben. (Symbolbild) © 123RF/edgarbullon

Für zwei Personen kann man ein luxuriöses Tipi in Schleswig-Holstein für einen außergewöhnlichen Kurzurlaub buchen. Dieses ist mit einem Bett, einer Küche und einer gemütlichen Sitzecke ausgestattet. Außerdem hat es eine Terrasse mit traumhaftem Blick auf den Belauer See. Dieses außergewöhnliche Hotel befindet sich auf dem George-Glamp-Campingplatz, das heißt, es gibt einen Lagerfeuerplatz zum Grillen sowie ein Badehaus mit sanitären Anlagen. Duschen kann man gegen eine Gebühr von 0,50 Euro. Nach zwei aufregenden Nächten im Tipi, wartet jeweils ein Frühstückskorb auf die Gäste. Diese können anschließend eine einstündige Kanufahrt im Zweier-Kajak unternehmen. Dauer: drei Tage, zwei Nächte

drei Tage, zwei Nächte Anzahl der Personen: zwei

zwei Preis: knapp 250 Euro Tipi-Übernachtung am See Dieses luxuriöse Tipi kann man von April bis September zu bestimmten Terminen buchen. Bettwäsche und Handtücher sind vor Ort. Eine Anreise ist ausschließlich von Sonntag bis Mittwoch möglich.

Mittelalterliche Übernachtung mit Candle-Light-Dinner

Gäste des Hotels in Ravensburg erwartet ein mittelalterliches Candle-Light-Dinner. (Symbolbild) © 123rf/dream04