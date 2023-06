Urlaub als Duft: 5 Parfums, die nach Sonnencreme riechen

Der neuste Duft von Juliette has a Gun namens "Lust for Sun" verrät bereits in ihrem Namen, wofür er steht. Dabei macht das Eau de Parfum definitiv große Lust auf Sonne: Ylang-Ylang und Orangenblüte tanzen in einem Hauch von Vanille und Kokos und ergeben so einen blumig-cremigen Sonnencreme-Duft, der glücklicher nicht machen könnte. Lasse mit "Lust for Sun" die Sonne in Dein Herz!

Preis: ca. 76 Euro / 50 ml

Luft for Sun bei Douglas kaufen