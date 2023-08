Schick und praktisch! 8 Top-Wickeltaschen und -rucksäcke für Eltern

Eine gute Wickeltasche bietet viel Platz, ist funktional und hochwertig verarbeitet. Die folgenden acht Modelle können all das und sehen dabei auch noch besonders schick aus.

Klingt nach ganz schön vielen Ansprüchen, aber keine Sorge: Es gibt genügend Top-Wickeltaschen, die dem gerecht werden. Was die verschiedenen Modelle noch alles können und welche am besten abschneiden, verrät Dir TAG24.

Außerdem ist eine moderne Wickeltasche funktional. Einige Modelle haben eine integrierte Wickelauflage, isolierte Flaschenfächer und lassen sich sogar in ein Babybett oder in eine Trage verwandeln.

Die mit einemgekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Erfolgt über Affiliate-Links ein Einkauf, erhalten wir in der Regel eine Vergütung vom Händler. Produktbesprechungen und Produktvergleiche erfolgen rein redaktionell und unabhängig. Weitere Informationen

Außerdem befinden sich ein Hygienebeutel sowie eine gepolsterte Wickelunterlage in der Wickeltasche. Sie hat eine Abmessung von 55 Zentimetern Länge, 30 Zentimetern Breite und 40 Zentimetern Höhe.

Sie hat sowohl Henkel als auch einen verstellbaren Schultergurt. Mit vielen Fächern ausgestattet ist die Wickeltasche sehr geräumig und bietet ausreichend Platz für alle Dinge, die man mit Baby so braucht. Im Innenteil befindet sich ein isoliertes Flaschenfach, sodass die Milch unterwegs länger warm bleibt.

Besonders vorteilhaft ist, dass die Wickeltasche problemlos bei 30 Grad in der Waschmaschine gereinigt werden kann.

Durch die Befestigungsvorrichtung lässt sich die Wickeltasche bequem am Kinderwagen anbringen. Das Modell hat eine Breite von 44 Zentimetern, eine Tiefe von 16 Zentimetern und eine Höhe von 34 Zentimetern.

Mit 15 Fächern bietet die Wickeltasche von Pomelo Best besonders viel Stauraum. Sie hat eine komfortable Abmessung von 34 Zentimetern Höhe, 36 Zentimetern Breite und 18 Zentimetern Tiefe und kann damit auch als Reisetasche genutzt werden.

Die Wickeltasche ist aus langlebigem und wasserabweisendem Premium Oxford-Material gefertigt und hochwertig verarbeitet.

Dank des Fisch-Mund-Designs hat die Wickeltasche eine große Öffnung, so hat man alle nötigen Utensilien schnell im Blick und kann diese einfach herausholen. Zudem befinden sich an der Wickeltasche D-förmige Ringe, an denen sich die Schulterriemen auf verschiedene Weise befestigen lassen.

Bei diesem Modell handelt es sich um eine Unisex-Wickeltasche, die sowohl von Mamas als auch von Papas getragen werden kann.

Wickeltasche von Pomelo Best kaufen



Zu kaufen bei marashop00 über ebay.



Der Preis für diese Wickeltasche beträgt etwa 53 Euro.