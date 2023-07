Roboter, High Heels, Glasreiniger als Parfum? Ausgefallene Flakons, die genial aussehen

Fame's Flasche soll die Schönheit der 60er Jahre repräsentieren: Stiefel und Kettenhemd wurden für die Marke entworfen und auch die Accessoires, also Armband und Ohrringe, die man am Flakon sehen kann, weisen Ähnlichkeit mit den meistverkauften Produkten der Marke auf.

Während "Fame" mit Noten von Mango, Bergamotte, Jasmin und Vanille an einen süßen Mangosmoothie erinnert, startet Phantom sehr fruchtig und geht ebenfalls in einen süßen Duft über, der sehr jugendlich wirkt.

Auch Carolina Herrera steht für ikonische Flakons, vor allem bei ihrer Good-Girl-Reihe. Mittlerweile gibt es 18 verschiedene Stilettos aus dem Designerhaus, die diese Duftreihe unverkennbar machen, einige davon streng limitiert oder nicht mehr erhältlich. Inspiration für dieses Design war ein Zitat von Marilyn Monroe: "Gib einer Frau die richtigen Schuhe und sie kann die Welt erobern".

"Good Girl" steht für eine starke und feminine Frau, die weiß, was sie will und soll damit auf provokante Art und Weise die Botschaft "It's so good to be bad" unterstreichen.

Ein Flanker, welcher besonders aus dieser Reihe heraussticht, ist "Good Girl Eau de Parfum Suprême":

Der Stiletto ist gefüllt mit Noten von Waldbeeren, Jasmin, Tonkabohne und Vetiver und steht für eine süß-blumige, leicht fruchtige Verführung, die dunkel, etwas mysteriös und sexy ist.

Good-Girl-Reihe bei Douglas kaufen