Curvy-Chic: Ausgefallene Jacken in großen Größen

Man kann jede Jacke in einer großen Größe kaufen, aber spezielle Curvy-Mode ist passender geschnitten. TAG24 hat ausgefallene Curvy-Jacken herausgesucht.

Von Judith Wagner

Ausgefallene Jacken in großen Größen sind nicht immer leicht zu finden. TAG24 hat für Dich eine schöne Auswahl an Curvy-Modellen zusammengestellt, die in der kalten Jahreszeit schön warm halten und das gewisse Etwas haben.

TAG24 präsentiert Dir eine schöne Auswahl an ausgefallenen Jacken in großen Größen. © 123RF/asphoto777 ANZEIGE - Obwohl bereits viele Modehersteller ihr Sortiment auf "Plus Size" oder "Curvy" erweitert haben, ist die Suche nach ausgefallenen Jacken in großen Größen manchmal schwierig. Wer etwas rundere Hüften hat und sich schick kleiden möchte, findet häufig eine begrenzte Auswahl vor. Damit auch Du stylisch durch den Herbst und den Winter kommst, hat sich TAG24 für Dich auf die Suche nach ausgefallenen Jacken in großen Größen begeben und stellt Dir hier die schönsten Modelle mit direktem Shoppinglink vor. TAG24 Life - Beauty & Fashion Shoppingtipps 5 Maxiröcke mit Wow-Effekt: So trägt man sie im Herbst Mehr Inspirationen und Empfehlungen zu Kleidung und Kosmetika findest Du übrigens in der Rubrik Beauty und Fashion.

gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Erfolgt über Affiliate-Links ein Einkauf, erhalten wir in der Regel eine Vergütung vom Händler. Produktbesprechungen und Produktvergleiche erfolgen rein redaktionell und unabhängig. Die mit einemgekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Erfolgt über Affiliate-Links ein Einkauf, erhalten wir in der Regel eine Vergütung vom Händler. Produktbesprechungen und Produktvergleiche erfolgen rein redaktionell und unabhängig. Weitere Informationen

5 Curvy-Jacken mit dem gewissen Etwas

Jacken in großen Größen, die etwas ausgefallener sind in Sachen Farbe, Muster, Stoff oder Schnitt - also mit dem gewissen Etwas findest Du hier. - Hinweis: Die Preise dienen zur Orientierung und können im Shop Schwankungen unterliegen. -

1. Mit Kapuze: Kurze Jacke mit Lammfell-Imitat von COLLUSION Plus

Eine ausgefallene Jacke in großen Größen ist dieses Modell von COLLUSION Plus. Die Jacke in Lammfell-Optik hat einen kurzen Schnitt und eine stylische Kapuze mit Reißverschluss. Das weiche Wildlederimitat verspricht einen angenehmen Tragekomfort.

Größe: 44 bis 56

44 bis 56 Preis: circa 46 Euro

Jacke mit Lammfell-Imitat von COLLUSION Plus

Beispielhaft für eine ausgefallene Jacke in großen Größen ist diese kurze Jacke aus Lammfellimitat von COLLUSION Plus. © asos.com

2. Wellenmuster: Wattierte Steppjacke von Native Youth Plus



Größe: 46 bis 56

46 bis 56 Preis: etwa 99 Euro Diese ausgefallene Jacke in großen Größen von Native Youth Plus zieht sicher einige Blicke auf sich. Das Modell hat eine schöne metallische Farbe in einem Bronze-Braunton und ein cooles Wellenmuster. Dank der Wattierung und des hohen Stehkragens hält sie nicht nur in der Übergangszeit schön warm. Wattierte Steppjacke mit Wellenmuster von Native Youth Plus

Das Wellenmuster verleiht dieser Curvy-Jacke das gewisse Etwas. © asos.com

3. Flauschig-weich: Jacke aus Kunstpelz in Burgunderrot von Nike Plus



Größe: XL bis 3XL

XL bis 3XL Preis: 117 Euro Die flauschig-weiche Kunstpelz-Jacke von Nike besticht durch ihre schöne Farbe in Burgunderrot und einem Allover-Print mit dem Nike-Logo. Das Modell hat eine normale Passform, einen Stehkragen und Schlitze an den Seiten. Kunstpelz-Jacke in Burgunderrot von Nike Plus

Nike zeigt mit diesem Modell in Burgunderrot eine weitere ausgefallene Jacke in großen Größen. © asos.com

4. Lässiger Schnitt: Bikerjacke in Salbei von Topshop Curve



Größe: 42 bis 52

42 bis 52 Preis: circa 90 Euro Diese salbeigrüne Bikerjacke von Topshop erscheint in Oversize und wirkt dadurch besonders lässig. Die ausgefallene Jacke hat einen eingekerbten Kragen und einen Gürtel am Saum. Zudem besteht sie aus veganem Leder. Bikerjacke in Salbei von Topshop Curve

Eine ausgefallene Jacke in großen Größen ist auch die Bikerjacke im herbstlichen Farbton in Salbei. © asos.com

5. Knallige Farbe: Mantel in Rosa von Yours



Größe: 44 bis 60

44 bis 60 Preis: etwa 91 Euro Mut zur Farbe beweist man in dieser ausgefallenen Jacke in großen Größen. Der Mantel in knalligem Rosa hat einen klassischen Reverskragen und aufgesetzte Paspeltaschen mit Klappen. Über die einreihige Knopfleiste lässt er sich schließen. Mantel in Rosa von Yours

Ein knalliges Rosa macht diesen Mantel von Topshop zu einer weiteren Curvy-Jacke. © asos.com

6. Cooles Muster: Shaket von BODYFLIRT

Eine Shaket ist ein Mix aus Hemd und Jacke. Dieses Modell hat anstelle des klassischen Karomusters ein auffällig großes Hahnentrittmuster in Schwarz-Weiß. Damit passt das Modell perfekt in die Auswahl der ausgefallenen Jacken in großen Größen. Größe: 36 bis 54

36 bis 54 Preis: rund 49 Euro Gemusterte Shaket von BODYFLIRT



Dieses gemusterte Shaket hat einen Platz in der Reihe der ausgefallenen Jacken in großen Größen verdient. © bonprix.de

7. Gefüttert: Jeans-Parka mit Teddyfell von RAINBOW

Auch der Jeans-Parka von RAINBOW mit mittelblauer Waschung ist eine ausgefallene Jacke und in großen Größen bis 54 erhältlich. Das Besondere an diesem Modell sind die gemusterten Einsätze im Jeansstoff sowie das weiße Teddyfellfutter - zudem feiert Denim gerade sein Comeback. Das lang geschnittene Modell hat eine Kapuze und eine Zugschnur in der Taillienregion. Größe: 36 bis 54

36 bis 54 Preis: etwa 80 Euro Jeans-Parka mit Teddyfell von RAINBOW

Sehr stylisch ist auch diese Jacke in großen Größen bis 54. © bonprix.de

Fazit: Ausgefallene Jacken in großen Größen finden? Check!