Bauchweg-Hose: Schick in Shape

Die aktuellen Bauchweg-Hosen im Radler-Style zaubern eine schlanke Figur und lassen ungewünschte Pölsterchen an Bauch, Beine und Po optisch verschwinden: ganz ohne Verzicht auf Pasta, Pizza und Co.

Neben traditionellen Shapewear Modellen in Schwarz und Beige lassen sich immer mehr bunte Farben wie Pink, Rot und Blau bei Bauchweg-Hosen wiederfinden.

ANZEIGE - Kim Kardashian macht es mit ihrer Shapewear-Kollektion Skims vor: Die olle Bauchweg-Hose im Schlüpfer-Style gehört der Vergangenheit an.

Sommerliche und festliche Stoffe wie Satin oder Seide offenbaren oft kleine "Wohlfühlpölsterchen" oder unschöne Umrisse der Unterwäsche. Mit einer Bauchweg-Hose gehört dieses Problem der Vergangenheit an.

Mit der richtigen Shapewear fühlt man sich auch in eng anliegenden Kleidungsstücken wohl. Alles bleibt am richtigen Platz und das Selbstbewusstsein wird gesteigert. Eine Bauchweg-Hose im Radlerstyle sorgt dafür, dass die Haut an Po, Oberschenkeln und Bauch gestrafft wird. Sie lässt sich sowohl unter Röcken, Kleidern als auch Hosen tragen und bietet maximalen Tragekomfort.

Schwarze Bauchweg-Hose

Bauchweg-Hose von Hunkemöller