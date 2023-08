Dirndl und Alternativen: Looks fürs Oktoberfest, die jetzt angesagt sind

Entdecke aktuelle Trends: ✓Dirndl aus Samt und Leinen ✓Denim-Dirndl ✓Trachtenröcke und -blusen. ► 3 Looks fürs Oktoberfest - auf TAG24.

Von Judith Wagner

Die Fashiontrends zu den Looks fürs Oktoberfest 2023 stehen fest. Erfahre, welche Dirndl in diesem Jahr in und welche out sind und finde direkt passende Produkte dazu.

Dirndl in Grün und Blau sowie in hellen Pastellfarben zählen in diesem Jahr zu den beliebtesten Looks fürs Oktoberfest. Am 16. September öffnet das Oktoberfest wieder seine Pforten und Millionen Touristinnen und Touristen strömen in Dirndl und Trachtenmode nach München. Kein Wunder, denn Wiesn-Zeit ist Trachten-Zeit. Der Boom rund um die neuste Trachten-Fashion beginnt meist schon im Spätsommer. Längst haben Modehändler auf den Trend reagiert und richten ihr Sortiment jährlich auf Dirndlmode aus. Entdecke die neusten Styles und angesagten Looks fürs Oktoberfest und shoppe noch heute Dein Wiesn-Outfit, bevor es vergriffen ist!

Diese Looks fürs Oktoberfest 2023 hauen jeden vom Hocker!

Wer sich einen atemberaubenden Look fürs Oktoberfest wünscht, der sollte in diesem Jahr folgende Stilregeln beachten.

Die Vorfreude auf die Wiesn steigt und damit auch das Interesse an den angesagten Looks fürs Oktoberfest 2023. © 123RF/kzenon

Midi-Dirndl liegen voll im Trend

Midi-Dirndl sind im Gegensatz zu Mini- oder Maxilängen absolut angesagt in diesem Jahr. Auch sehr bunte Dirndl gelten als nicht mehr trendy. Die perfekte Kombi aus Midilänge und einer schlicht gehaltenen Farbrange bietet das Modell "Roseline" von STOCKERPOINT. Es besticht durch ein dezentes Rosenmuster auf einem dunkelblauen Kleid. Die rosa Schürze bildet dazu einen schönen Kontrast. Die Zierschnalle an der Schürze unterstreicht die schöne Silhouette, die das Dirndl formt. Midi-Dirndl "Roseline von STOCKERPOINT kaufen

Das Midi-Dirndl kostet etwa 140 Euro.

Das Midi-Dirndl "Roseline" von STOCKERPOINT zählt zu den beliebten Looks fürs Oktoberfest 2023. © aboutyou.de

2. Samt, Grün und Pastell - wunderschöne Dirndl-Trends

Der Samt-Trend, der in den letzten Jahren im Wohnzimmer und Kleiderschrank Einzug gehalten hat, ist auch in puncto Dirndl nicht mehr wegzudenken. Darüber hinaus sind Pastell-, aber auch Grüntöne in. Zwei passende Modelle:

Das Samt-Dirndl "Chera" von MarJo

Dieses Kleid gehört zu den angesagten Modellen. Das Mieder in Dunkelgrün hat vorne einen Reisverschluss und oben mittig eine schöne Metallapplikation zum Schließen. Die Schürze in Salbei ist aus Jacquard gefertigt. Mit dem rosefarbenen Seidenband wirkt das Dirndl besonders edel. Am Rock befinden sich praktische Taschen. Er hat eine knieumspielende Länge von 65 Zentimetern. Samt-Dirndl "Chera" von MarJo kaufen Preislich liegt das Dirndl bei rund 209 Euro.

Das Leinen-Dirndl "Bojana" von STOCKERPOINT Dieses Modell überzeugt in Petrol, hat eine Rocklänge von 70 Zentimetern und besteht aus 60 Prozent Baumwolle und 40 Prozent Leinen - neben Samt, liegt Leinenstoff übrigens auch absolut im Trend. Am Mieder befindet sich eine Zierleiste mit Knöpfen mit Schmucksteinen in Petrol. Der Rock hat ein pastellfarbenes Muster, die Schürze kleine weiße Pünktchen. Das Dirndl ist in den Größen 36 bis 44 erhältlich. Leinen-Dirndl von STOCKERPOINT in Petrol kaufen Preislich liegt das Leinen-Dirndl bei etwa 240 Euro.

Denim ist zurück - auch beim Dirndl

Denim sieht immer gut aus - das finden auch die Trachten-Designer und produzieren in diesem Jahr fleißig Dirndl im Denim-Stil. Das Denim-Dirndl von Sheego ist ein Modell, das auch in großen Größen angeboten wird. Das Mieder ist an den Seiten gesmokt und hat mittig eine geknöpfte Zierleiste. Die Schürze hat ein schlichtes Muster in Schwarz-Weiß und passt gut zu dem blauen Kleid in Jeans-Optik. Das Kleid hat eine Rückenlänge von 106 Zentimetern (in Größe 40). Denim-Dirndl von Sheego kaufen Du erhältst das Dirndl für circa 170 Euro.

Alternativen zum Dirndl fürs Oktoberfest

Auch ohne Dirndl, dafür mit einem Trachtenrock oder einem schicken Mieder kann man auf dem Oktoberfest 2023 viele Blicke ernten.

Wunderschöne Trachtenröcke

Mit dem Trachtenrock "Neuburg" von Spieth und Wensky in Sonnengelb wird jede Frau auf dem Oktoberfest eine Augenweide sein. Das knielange Modell erscheint in A-Linie und hat ein weiß-grau geblümtes Muster. Am unteren Rand befindet sich ein grauer Streifen. Der Rock besteht zu 100 Prozent aus Baumwolle und ist in den Größen 34 bis 42 erhältlich. Trachtenrock von Spieth und Wensky kaufen Du erhältst den Trachtenrock für circa 120 Euro.

Mit einem Trachtenrock präsentiert man einen neuen Look fürs Oktoberfest. © aboutyou.de

Trachten-Lederhosen für Damen

Eine Frau in einer Trachten-Lederhose auf dem Oktoberfest wirkt selbstbewusst und emanzipiert. Außerdem ist es eine gelungene Abwechslung zum klassischen Dirndl. Die Trachten-Lederhose "Olga" von Spieth und Wensky besteht aus 100 Prozent Leder. An der kurzen Hose befinden sich seitlich Eingriffstaschen sowie eine Schnürung. Die Hosenträger sind abnehmbar und können an die Körpergröße angepasst werden. In der Mitte der Träger sowie vorne an der Hose befindet sich eine schöne Stickerei. Die Lederhose ist in den Größen 32 bis 40 erhältlich. Trachten-Lederhose für Damen von Spieth und Wensky kaufen Du erhältst die Trachten-Lederhose für etwa 170 Euro.

Einen heißen Look fürs Oktoberfest kreiert man zum Beispiel mit einer Lederhose, wie dieser von Spieth und Wensky. © aboutyou.de

Trachtenblusen für den Oktoberfest-Look

Eine Trachtenbluse stellt ebenfalls eine gute Alternative zum Dirndl dar. Die orange-weiß karierte Trachtenbluse von Urban Revivo hat einen eckigen Ausschnitt und halblange Puffärmel. Mittig befindet sich eine Zierknopfleiste. Das Modell hat einen kurzen Schnitt und eine schmale Passform. Es ist in den Größen XS bis 2XL erhältlich. Karierte Bluse von Urban Revivo kaufen Die Trachtenbluse kostet 13 Euro.

Eine Trachtenbluse wie diese von Urban Revivo stellt ebenfalls einen schönen Look fürs Oktoberfest dar. © asos.de

Auch die Trachtenbluse von STOCKERPOINT ist eine schöne Wahl für die Wiesn 2023. Das schulterfreie Oberteil hat vorne eine Korsettschnürung und wirkt dadurch besonders verführerisch. Die weiße Baumwollbluse hat Puffärmel und einen Spitzenbesatz. Schwarze Träger sowie grau-schwarze Einsätze an den Seiten kreieren einen zünftigen Lagenlook. Das Modell ist in den Größen 34 bis 42 erhältlich. Trachtenbluse im Lagenlook von Stockerpoint kaufen Die Trachtenbluse kostet circa 55 Euro.

Fazit: 2023 hält viele wunderschöne Looks fürs Oktoberfest bereit