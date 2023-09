Birkenstock-Dupe: Die besten 5 Alternativen für den Trendschuh

ANZEIGE - Die Herbstmode 2023 ist casual-schick. Immer wieder ist in den Trends der Birkenstock "Boston" zu sehen.

Das Birkenstock Modell Boston ist der Trendschuh schlechthin für den Herbst. Er ist dezent und einfach zu kombinieren. Es gibt ihn ohne und mit Fütterung, was ihn auch an kälteren Tagen zum perfekten Schuh macht.

Sie machen jeden Look casual und sind besonders schön für Spätsommer und Herbst.

Mit der individuell einstellbaren Schnalle lassen sich die Schuhe Perfekt an den Fuß anpassen. Außerdem bietet die flache Sohle ein bequemes Fußbett.

Diese Schuhe schreien Herbst! Sie kosten circa 18 Euro, sind allerdings nicht in allen Größen erhältlich. Wer Glück hat, sie zu ergattern, kann sich über einen wunderschönen Herbstschuh freuen, der auch ein Basic-Outfit zu einem echten It-Look werden lässt.

Clogs mit Teddyfell in Khaki

Die Clogs mit dem kuscheligen Teddyfell an der Außenseite in Khaki sind perfekt für Herbsttage, an denen man sich einfach nur einkuscheln möchte. Im Angebot kosten die Schuhe circa 30 Euro.