Die angesagtesten Dufttrends in 2023 sind diese Parfums

Was sind die Parfum-Highlights für das aktuelle Jahr? Das sind die Dufttrends 2023 zum Nachkaufen.

Ist man also auf der Suche nach einem neuen Duft, so können aktuelle Dufttrends Dich bei der Auswahl dessen unterstützen.

Man kennt es aus der Mode und auch in der Welt der Parfums gibt Trends, die sich jedes Jahr abzeichnen. Das können spezifische Duftnoten, Duftrichtungen, aber auch neue Technologien, die den Parfum-Markt bereichern.

Die mit einemgekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Erfolgt über Affiliate-Links ein Einkauf, erhalten wir in der Regel eine Vergütung vom Händler. Produktbesprechungen und Produktvergleiche erfolgen rein redaktionell und unabhängig. Weitere Informationen

So darf sich der neuste Flanker aus dem Designerhaus von Jean Paul Gaultier mit dem Namen " Le Mâle Elixir " schmücken. Der Duft hat es in sich:

Gerade beliebte Designer-Düfte tendieren dazu, nach erfolgreichem Release, um einen neuen, leicht veränderten Flanker erweitert zu werden, der sich sowohl vom Duftcharakter, als auch optisch etwas vom Original unterscheidet. Seit einiger Zeit werden diese Parfumreihen also aufgestockt und tragen dann auch verschiedene Namen. Beliebt bei der Namensgebung sind "Elixir", "Le Parfum" und "Intense", welche hinter dem eigentlichen Titel stehen.

Aber auch Mugler tut es dem Trend in der Damenwelt gleich und veröffentlichte zum allseits bekannten und beliebten Duft "Angel" das passende Pendant " Angel Elixir ".

Gerade Moleküldüfte basieren auf einer Technologie, die sich, wie der Name bereits verrät, aus Molekülen zusammensetzen, welche erst beim Aufsprühen auf die Haut ihren Duft entfalten. Das Ergebnis sind ganz feine, zarte Parfums, die eine pheromonische Wirkung auf die Umwelt haben und dadurch besonders anziehend auf die Umwelt agieren.

Einen absoluten Hype erleben aktuell Parfums, die unter anderem den Eigengeruch der Haut etwas verstärken. Der "Your Skin but better"-Trend beinhaltet vor allem Moleküldüfte, aber beispielsweise auch leichte Düfte mit Hautakkorden.

Was jetzt im Trend ist: Die besten Sommerdüfte für Damen 2023

So riechen Promis: Das sind die Lieblingsdüfte der Stars

Clean Beauty ist in der Kosmetikindustrie ein Thema, welches immer mehr an Wichtigkeit gewinnt und so setzten sich auch mehr und mehr Unternehmen für Clean Beauty bei Parfums ein.

So haben es sich beispielsweise Jenny und Heidi mit ihrer Marke VALJUES zur Aufgabe gemacht, Unisex-Düfte herzustellen, die clean und vegan sind. Außerdem werden sie in Deutschland händisch abgefüllt.

Ein Highlight ihrer eigenen Parfumlinie ist unter anderem "19 | Nineteen", ein frisch-blumiges Eau de Parfum, welches durch Noten von Meerwasser, Lilien, Leinen und Moschus an frisch gewaschene Wäsche erinnert.

VALJUES bei Douglas kaufen