Shoppe Lena Gerckes Golffashion nach

Sportlich, schick - so alltagstauglich kann Tennis- und Golffashion sein! Lena Gercke zeigte sich auf Instagram bei einem Golfevent im Trendlook mit Tennisrock.

Golfmode ist schick und sportlich - perfekt für den Alltag! © Unspalsh/iam_os

ANZEIGE - Golffashion gehört zu den Modetrends 2023. Die Kombination aus schick und sportlich macht die Looks alltagstauglich.

Topmodel Lena Gercke zeigt, was der Trend wirklich kann und präsentierte ihren Look bei den BMW International Open in München.

Lena Gerckes klassischer Look in einem plissierten Tennisrock wird durch ein knalliges Oberteil und eine weiße Tasche aufgelockert.



Wie Du Lenas Look nachstylen kannst, das erfährst Du im Anschluss!

