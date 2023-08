Ombré Concealer - Der neue Make-up-Trend für wache Augen

Mit welchen Produkten Du den Ombré-Concealer-Look schminken und somit Concealer und Blush in einem Rutsch und perfekt verblendet auftragen kannst, das erfährst Du im Anschluss.

Er sorgt im Handumdrehen für wache Augen und trägt gleichzeitig den Rouge an der Stelle auf, an der dieser das Gesicht optisch strafft.

ANZEIGE - Ombré Concealer ist ein neuer Beautytrend, der in den sozialen Medien von Beauty-Lovern gehypt wird.

Bei der Ombré-Concealer-Methode trägt man Concealer und Blush unter dem Auge bis hoch zu den Wangenknochen auf. Am besten verwendet man einen sehr hellen Concealer und einen, der perfekt zum eigenen Hautton passt, sowie Creme-Rouge in einem hellen und einem etwas kräftigeren Ton.

Die mit einemgekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Erfolgt über Affiliate-Links ein Einkauf, erhalten wir in der Regel eine Vergütung vom Händler. Produktbesprechungen und Produktvergleiche erfolgen rein redaktionell und unabhängig. Weitere Informationen

Bei diesem Trend-Look verwendet man am besten Creme-Produkte. Diese lassen sich einfach auftragen und besonders gut miteinander verblenden.

Den Concealer benötigt man für den Ombré-Look in zwei Farben.

Der Concealer von bare Minerals hat ein natürliches, strahlendes Finish. Die Farbpalette ist so groß, sodass jeder Hauttyp seinen perfekten Ton findet.

Damit der trendige Look auch den ganzen Tag hält, settet man diesen am besten mit einem transparenten Puder. Das von ARTDECO ist besonders langanhaltend.

So verhindert man, dass das Restprodukt vom Concealer am Pinsel den Rouge beim Verblenden abdeckt.

Tipp: Am besten benutzt man für den perfekten Ombré Look zwei verschiedenen Pinsel. Einen für den Concealer und einen Zweiten zum Verblenden des Rouges.

Mit der Ombré-Concealer-Methode platziert man den Blush genau an der richtigen Stelle, um das Gesicht optisch zu straffen. So platziert man diesen nämlich genau auf dem Wangenknochen und zieht das Produkt bis hinten an den Ansatz der Haare.